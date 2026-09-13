Antalya’nın 12 Eylül gündeminde Alanya’dan Kaş’a kadar birçok ilçeyi ilgilendiren gelişmeler öne çıktı. Alanya’da Kızılkule çevresinde kıyı ve deniz temizliği yapılırken Kaş’ta planlanan mermer ocağına ilişkin hukuki süreç, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları günün öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

ALANYA’DA TEMİZLİK KARADAN DENİZE UZANDI

Alanya Belediyesi öncülüğünde, Alanya Kent Konseyi, Akdeniz Çevre Platformu ve SUP board işletmelerinin katkısıyla Dünya Temizlik Günü kapsamında Kızılkule önü Soğuk Kapı Plajı’nda kıyı ve deniz temizliği gerçekleştirildi. Tersane önündeki çalışmaya SUP board kullanan katılımcılar da denizden destek verdi.

Alanya Belediyesi, etkinliğin özellikle plastik ve mikroplastik kirliliğine karşı toplumsal bilinci artırmayı amaçladığını açıkladı. Halkın yanı sıra Mavi Bayraklı turizm tesislerinin de katıldığı çalışmada Akdeniz’in ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik mesajlar verildi.

KAŞ’TA MERMER OCAĞI İÇİN BİLİRKİŞİ SÜRECİ

Kaş’ta planlanan mermer ocağı projesi de ilçenin çevre gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Projeye karşı çıkan yöre sakinleri, orman ve tarım alanlarının yanı sıra bölgedeki tarihi değerlerin korunmasını istiyor. Konuya ilişkin hukuki süreçte bilirkişi keşfinin yapılması bekleniyor.

Kaş’taki bir diğer gelişme ise altyapı yatırımları oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ilçede devam eden altyapı ve tarımsal yatırımları inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle Kalkan bölgesindeki içme suyu altyapısı gündeme gelen yatırımlar arasında yer aldı.

OKULLARDA YENİ DÖNEM 14 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Antalya’da aileleri yakından ilgilendiren başlıklardan biri de yeni eğitim öğretim yılı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

MEB takvimine göre ilk dönem 22 Ocak 2027’de tamamlanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026, yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027’de sona erecek.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte kalabalık sınıflar ve okul servislerinde bulaşıcı hastalıklara karşı hijyen önlemleri de yeniden gündemde. Uzmanlar el hijyeni, ortamların düzenli havalandırılması ve hastalık belirtisi bulunan çocukların durumunun yakından takip edilmesinin önemine işaret ediyor.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE OTOGAR VE HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Antalya’ya üniversite eğitimi için gelen öğrenciler için de karşılama çalışması başlatıldı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından havalimanı ve otogarda oluşturulan noktalarda öğrenciler ile ailelerine bilgi verilirken, gençlerin KYK yurtlarına ulaşımlarına da destek sağlandı.

58 YILLIK AROMA’DA KONKORDATO SÜRECİ SONA ERDİ

Kökleri Antalya’nın Akseki ilçesine uzanan Duruk Ailesi tarafından yönetilen Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. ile ilgili konkordato davasında da yeni bir aşamaya geçildi. Şirket ve ilgili yöneticilerin konkordato taleplerinden feragat etmesinin ardından mahkeme başvuruların reddine karar verdi.

Mahkeme kararıyla kesin mühletin sonuçları sona ererken süreç kapsamında uygulanan tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserlerinin görevleri sonlandırıldı. Mahkeme ayrıca iflas koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti. Böylece yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki süreç kapandı.

KORKUTELİ’NDEKİ OPERASYONDA 7 TUTUKLAMA

Korkuteli’nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma da Antalya’nın adli gündeminde yer aldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada 9 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldığı, yaklaşık 20 bin sentetik ecza ele geçirildiği bildirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’sinin tutuklandığı belirtildi.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDA DA HAREKETLİLİK VAR

Kent merkezinde YENİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nın delege seçimleri tamamlanırken, Antalya iş dünyasında ise yaklaşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri gündemde. Antalya İş Kadınları Derneği’nin, ATSO başkan adaylarını üyeleriyle buluşturarak adayların kent ekonomisine ilişkin projelerini paylaşacağı bir panel düzenlemesi planlanıyor.

Antalya’nın 12 Eylül gündemi böylece çevre, eğitim, ekonomi, siyaset ve adli gelişmelerin aynı güne yayıldığı geniş bir tablo oluşturdu. Alanya’da deniz ve kıyıların korunmasına yönelik çalışma yerel gündemin öne çıkan başlıklarından olurken, Kaş’taki çevre ve altyapı süreçleri ile 14 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı kent genelinde yakından izlenen konular arasında yer aldı.