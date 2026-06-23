Alanya Şoförler Odası, korsan taşımacılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek olan kritik MARTI TAG (Korsan Taşımacılık) davasına müdahil olan oda yönetimi, esnafın alın terini savunmak için adliyeye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili sert ve net bir açıklama yapan Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, esnafın hakkını hiçbir platformda yedirmeyeceklerini vurguladı.

Başkan Akkaya, 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek duruşmaya Oda Avukatı Mikail Alaz ile birlikte bizzat katılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Korsan taşımacılığa karşı verdiğimiz haklı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor! Yarın İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek olan MARTI TAG Davası için odamız tüm gücüyle sahadadır. Esnafımızın hakkını, hukukunu ve emeğini korumak adına odamız davaya müdahil olmuştur. Mahkeme salonunda esnafımızın sesi olacak ve haklarımızı savunacağız. Emeğimize göz dikenlere karşı yasal her platformda mücadelemizi sürdüreceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi