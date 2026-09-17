Alanya’da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş, çevrede bulunanların hızlı müdahalesi ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, dün kentin en yoğun kullanılan sahil noktalarından Kleopatra Plajı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre denize giren ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar müdahale ederek şahsı sudan çıkardı. Kıyıya alınan kişiye ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılırken, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE SEVK ETTİ

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa olay yerinde müdahale etti. İlk değerlendirmenin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Vatandaşın tedavi süreci devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOĞULMA VAKALARINDA 112’YE HIZLA HABER VERİLMELİ

Suda boğulma ve boğulma tehlikesi, acil sağlık müdahalesi gerektiren durumlar arasında yer alıyor. Böyle bir olayla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi gerekiyor. Sudan çıkarılan kişinin bilinci ve solunumu kontrol edilirken, temel yaşam desteği gerektiren durumlarda müdahalenin bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında hastanın solunum ve dolaşım başta olmak üzere hayati bulgularını değerlendirerek gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor ve ihtiyaç halinde hastaneye sevk ediyor.

KURTARMA SIRASINDA İKİNCİ BİR TEHLİKEYE DİKKAT

Uzmanlar, boğulmakta olan bir kişiyi kurtarmak amacıyla yüzme ve kurtarma eğitimi bulunmayan kişilerin kontrolsüz şekilde suya girmesinin ikinci bir boğulma vakasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Mümkün olan durumlarda can simidi, ip veya su üzerinde kalmayı sağlayacak benzeri araçlarla yardım edilmesi; cankurtaran bulunan bölgelerde ise görevlilerden destek istenmesi daha güvenli bir müdahale yöntemi olarak öne çıkıyor.

KENDİNE GELSE BİLE TIBBİ KONTROL ÖNEMLİ

Boğulma tehlikesi geçiren bir kişinin sudan çıkarıldıktan sonra kendisini iyi hissetmesi, tıbbi değerlendirmeye ihtiyaç olmadığı anlamına gelmiyor. Solunum yollarının sudan etkilenmesine bağlı sorunlar olayın ardından da ortaya çıkabileceğinden, sağlık ekiplerinin değerlendirmesi ve gerekli görülmesi halinde hastane kontrolü önem taşıyor. Bu nedenle olay yerindeki ilk müdahalenin ardından profesyonel sağlık desteğinin geciktirilmemesi gerekiyor.

KLEOPATRA PLAJI YOĞUN KULLANILIYOR

Alanya’nın tarihi yarımadasının batısında, Damlataş bölgesi boyunca uzanan Kleopatra Plajı, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin yoğun kullandığı sahil alanlarının başında geliyor. Özellikle turizm sezonunda plajlardaki insan yoğunluğunun artması, deniz güvenliği tedbirlerini daha da önemli hale getiriyor. Yüzme alanlarında bulunan uyarı işaretlerinin takip edilmesi, cankurtaran ve görevlilerin ikazlarına uyulması, deniz ve hava koşulları elverişli olmadığında suya girilmemesi olası kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor.

DALGA VE AKINTI KOŞULLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Açık denizde yüzme deneyimi bulunan kişiler için dahi dalga, akıntı, yorgunluk veya ani gelişen sağlık sorunları risk oluşturabiliyor. Bu nedenle kıyıdan fazla uzaklaşmamak, mümkün olduğunca yalnız yüzmemek, çocukları ve yüzme konusunda deneyimsiz kişileri sürekli gözetim altında tutmak gerekiyor. Alanya gibi deniz turizminin kent ekonomisi ve günlük yaşam açısından büyük önem taşıdığı bölgelerde plaj güvenliğine ilişkin bireysel tedbirler, cankurtaran hizmetleri ve hızlı acil sağlık müdahalesi hayati önem taşıyor.