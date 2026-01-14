Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı demir yolu inşaatında kullanılan bir vinç, başkent Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine giden seyir halindeki trenin üzerine düştü. Kaza sonucu tren raydan çıkarak devrildi. Alev alan trende, 32 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, trende 195 kişinin bulunduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.