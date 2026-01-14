Merhum hayırsever Ali Sarıyörük'ün eşi Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün evlerindeki kombi arızalandı. Pazartesi günü arıza için iki kez eve gelen servis görevlisi, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek komşulardan yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı. Cumartesi günü servis çağıran anne-kızın pazar günü kombiden sızan doğal gazdan zehirlenip, öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi.

Kaynak: DHA