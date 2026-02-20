Güney Kore’nin önde gelen kripto para borsası Bithumb’da promosyon sırasında yapılan sistem hatası, 620 bin Bitcoin’in yanlışlıkla kullanıcı hesaplarına yansımasına neden oldu. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, 6 Şubat’ta düzenlediği promosyon kampanyasında büyük bir teknik hatayla gündeme geldi. Kullanıcılara 2 Kore wonu yüklenmesi gerekirken sistemsel arıza nedeniyle kişi başına 2 bin Bitcoin tanımlandı.

Toplamda yaklaşık 620 bin Bitcoin’in (yaklaşık 43 milyar dolar) hesaplara yansıması, kripto piyasasında kısa süreli dalgalanma yarattı. Bazı kullanıcılar hızla satış emri verdi. Borsanın gerçekte sahip olmadığı varlıkların sistemde görünmesi ise güvenlik altyapısını tartışmaya açtı.

SİSTEM HATASI NASIL BU NOKTAYA GELDİ?

Uzmanlara göre bu tür hatalar genellikle kampanya modüllerinin ana bakiye sistemine entegre edilmesi sırasında ortaya çıkıyor. Ancak Bithumb promosyon sistem hatası 620 bin Bitcoin krizi, ölçek açısından son yılların en dikkat çekici olaylarından biri olarak gösteriliyor.

Kripto yatırımcıları için bu gelişme, “borsada görünen bakiye gerçekten var mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde, saniyeler içinde verilen alım-satım emirleri milyonlarca dolarlık etki yaratabiliyor.

Bir ekran hatası. Ama ekrandaki rakamlar gerçek sandığınız paraya dönüşebiliyor.

DÜZENLEYİCİ KURUMLAR ELEŞTİRİLİYOR

Olayın ardından gözler Güney Kore’nin finansal düzenleyicisi FSC’ye çevrildi. Ulusal Meclis üyeleri, kurumun daha önce yaptığı denetimlere rağmen bu ölçekte bir açığın tespit edilememesini sert şekilde eleştirdi.

Ana muhalefet milletvekili Kang Min-guk, yaşananların basit bir teknik arıza olarak değerlendirilemeyeceğini, kripto piyasasında yapısal denetim eksikliği bulunduğunu savundu.

SORUŞTURMA UZATILDI

FSC, 10 Şubat’ta resmi soruşturma başlattı. İlk etapta 13 Şubat’ta tamamlanması planlanan incelemenin uzatıldığı ve ay sonuna kadar devam edeceği açıklandı.

Bithumb CEO’su Lee Jae-won, Ulusal Meclis’te yaptığı açıklamada geçmişte de iki benzer hata yaşandığını doğruladı. Yanlış tanımlanan Bitcoin’lerin büyük bölümünün geri alındığını, ancak 125 Bitcoin’in (yaklaşık 8,6 milyon dolar) henüz kurtarılamadığını söyledi.

Bu tür olaylar kripto varlık piyasasında güven sorununun neden sık sık gündeme geldiğini gösteriyor. Dijital cüzdan, soğuk depolama, çoklu imza sistemleri konuşuluyor ama tek bir yazılım hatası tüm tabloyu değiştirebiliyor…

ESKİ GÜVENLİK AÇIKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Skandal sonrası 2021’de Gangnam Polis Merkezi’ne ait soğuk cüzdanda kaybolan 22 Bitcoin ve 2025’te Gwangju Bölge Savcılığı’na ait dijital cüzdandan çalınan 320 Bitcoin yeniden gündeme geldi.

Güney Kore kripto borsası denetim açığı tartışması büyürken, piyasa aktörleri güvenlik standartlarının yeniden tanımlanması gerektiğini savunuyor.

Kripto piyasası zaten güvene dayanıyor. Güven zedelenirse geriye sadece rakamlar kalıyor.

Kaynak: Güney Kore Ulusal Meclis tutanakları ve FSC açıklamaları