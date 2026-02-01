Alanya’da planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 2 Şubat 2026 Pazartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiden, Şekerhane Mahallesi ve çevresindeki bazı cadde ve sokaklar etkilenecek. Planlı kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar şu şekilde açıklandı:

Kesinti Tarihi : 2026-02-02 09:30:00 - 16:30:00



Planlı Kesintiden Etkilenen Cadde / Sokak : ALANYA,MERKEZ ŞEKERHANE GÜCÜOĞLU,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. AZAKLAR Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE Mah. GÜCÜOĞLU Sk.,MERKEZ ŞEKERHANE REKTÖR SİPAHİOĞLU bölgeleri



Kesinti Nedeni : Yatırım Çalışması