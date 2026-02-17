Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"UZUN ZAMANDIR HAYALİNİ KURDUĞUMUZ BİR MAÇ"

Zorlu bir maça çıkacaklarına değinen tecrübeli teknik adam, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir maç. Sezona başlarken hedefimiz ilk 8'e girerek üst tura çıkmaktı. Ancak bunu son 24'ün içinde olup play-off'la başarmaya çalışacağız. Hayalimize gitmek için önemli bir fırsat. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Rakibimizin ne kadar iyi oyunculara ve teknik direktöre sahip olduğunu biliyoruz. Onlar için zor bir dönem geçiyor. Performans olarak iyi olsalar da kazanamadıkları maçları oldu. Şanssız bir dönemdeler. İki gün önce maç oynadılar. Onlara göre daha dinlenmiş olacağız. İki takımın da hedefi Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkabilmek. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Taraftarımızla bundan önceki atmosferleri oluşturup kazanarak avantaj elde etmek istiyoruz. Bu tur ilk maçta bitmeyecek. İki maçta da kadromuzu doğru şekilde kullanmamız gerekecek. İnşallah kendi sahamızda bir galibiyet alırız." diye konuştu.

"KARŞIMIZDA ÇOK İYİ BİR TAKIM VAR"

Juventus ile benzer özellikleri olduğunu vurgulayan Buruk, "İki takım da rakiplerinin kendi oyununu oynamasına izin vermiyor. Juventus, önde baskıları iyi yapıyor. Bizim de iç sahadaki oyunumuz ortada. İki maçı da düşünerek bir denge içinde oynamamız gerek. İyi hücum ve savunma yapacağız. Rakibimizin de gücünü bilerek en iyi savunmayı yapmamız gerek. Bazen iyi savunmalar Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandırıyor. Oyuncu profili ne olursa olsun beraber savunup beraber hücum yaparsak galibiyet alma şansımız var. Karşımızda çok iyi bir takım var. Onları da önemsemek gerek." ifadelerini kullandı.

SANE MÜJDESİ

Okan Buruk, sakatlığını atlatan Alman yıldız Leroy Sane'nin durumuyla ilgili, "Leroy Sane, Manchester City maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 20 günlük maç eksiği var ama son 3 gündür takımla çalışıyor. Şu anda oynayabilecek durumda. Yarın bizimle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"RAKİP NE OYNARSA OYNASIN, BERABER HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, savunmada ve hücumda birlikte hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Juventus'un farklı savunma formasyonlarını oynayabildiğine değinen Buruk, şunları kaydetti:

"Inter maçında dörtlü savunmayla oynadılar. Diğer maçlarda üçlü başlayıp, dörtlüye döndüğü veya beşli savunma yaptıkları anlar oldu. Çok fazla gezen oyuncuları var. McKennie, çok gezen ve kafa karıştıran bir oyuncu. Atletico Madrid'in ne oynayacağını biliyorsunuz. Juventus'un ne oynayacağı belli değil. Locatelli'nin oyun kurmaya gidişleri çok fazla. Rakibin nerede, nasıl karşılayacağını ve savunmadaki dizilişlerini bilemediğimiz maçlar oluyor. Maçlarını izlerken "Üçlü mü oynuyorlar, dörtlü mü?' diye soru işaretleri oluyor. Kalulu çok hareketli. Birlikte oynamamız gereken bir maç. Beraber hareket etmeliyiz."

Savunmaya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha çok ihtiyaç duyduklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti

"Ligde zaten savunma yapmıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde savunmayı iyi yapmanız lazım. Rakiplerde güçlü ve sizi cezalandıracak oyuncular var. Çok eksik kaldığımız dönemin dışında çok iyi savunmalar yaptık. Liverpool maçında iyi savunma yaptık. Bodo/Glimt müsabakasında ön alan baskılarından gol attık. Atletico Madrid maçında ikinci yarı daha iyi savunma yaptık. Şu anda hem fiziksel hem mental hem de kadro olarak en iyi durumumuzdayız. Bundan önceki senelerde eksik kadrolarla Avrupa'dan elendik. Bu kez geniş bir kadroyla sahada olacağız."

"LEMINA OYNASAYDI BİZİM İÇİN OLUMLU OLURDU"

Okan Buruk, cezalı olan Mario Lemina'nın takım savunması için önemine de değindi.

Tecrübeli oyuncuya rövanş maçında daha çok ihtiyaç duyabileceğini aktaran Buruk, "Bu tür maçlar için Lemina profilindeki oyuncu çok önemli. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı savunma direncini gösterecek bir oyuncu. Lemina oynasaydı bizim için olumlu olurdu. Ancak diğer oyuncularımızın aynı performansı ve direnci göstereceğine inanıyorum. Birlikte ve birbirleri için mücadele ettiklerinde bu direnci göstereceklerdir. Rövanşta Lemina bizimle olacak. Bir tercih hakkım olsa ikinci maçta olmasını daha çok isterdim. Oyuncularım kendi kariyerleri için de çok önemli bir maça çıkacak. Bunun da hakkını verecekler." şeklinde konuştu.