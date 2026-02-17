Maçı televizyondan veya internet üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın ve frekans bilgileri şöyle:
TRT 1 CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?
-
Yayıncı kanal: TRT 1
-
Yayın saati: 20.45
-
Platform: TRT 1 TV yayını ve TRT’nin resmi dijital platformları
-
Yayın türü: Şifresiz (Türkiye)
TRT 1’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabiliyor.
TRT 1 HD FREKANS AYARI (TÜRKSAT)
Şampiyonlar Ligi maçlarını HD ve kesintisiz izlemek için uydu frekans bilgilerinin doğru olması gerekiyor.
Türksat 4A (42°E) – HD Yayın
-
Frekans: 11958 MHz
-
Sembol Oranı (SR): 27500
-
FEC: 5/6
-
Paket: TRT Paketi
Türksat 3A (42°E) – HD Yayın
-
Frekans: 11054 MHz
-
Sembol Oranı: 30000
-
FEC: 3/4
-
Paket: TRT HD Paketi
SAMSUNG TV’DE TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME
-
Kumandadan Ayarlar menüsüne girin
-
Uzman Ayarlar bölümüne geçin
-
Manuel Ayarlama seçeneğini açın
-
“Transponder” kısmına gelin
-
Gerekli frekans bilgilerini girerek arama yapın
Frekans bilgisi yoksa manuel olarak 11794 (V) 30000 değerleri de kontrol edilebilir.
LG TV’DE TRT 1 FREKANS AYARI
-
Kumandadan Ayarlar bölümüne girin
-
Kanallar > Kanal Tarama Ayarları seçeneğine tıklayın
-
Manuel Ayarlama menüsünü açın
-
“Transponder” bölümünden TRT 1 frekansını seçin
-
Güncelle butonuna basarak işlemi tamamlayın
Bazı cihazlarda HD yayın sorunu yaşanırsa, SD versiyon tercih edilebilir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (MAÇ GÜNÜ)
-
19:45 – Maç Önü
-
20:45 – Galatasaray - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi
-
23:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
İki dev kulüp Devler Ligi’nde yedinci kez karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar taraftarı önünde avantaj arayacak. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin yayın öncesi frekans kontrolü yapması öneriliyor.