Maçı televizyondan veya internet üzerinden izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın ve frekans bilgileri şöyle:

TRT 1 CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

Yayıncı kanal: TRT 1

Yayın saati: 20.45

Platform: TRT 1 TV yayını ve TRT’nin resmi dijital platformları

Yayın türü: Şifresiz (Türkiye)

TRT 1’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı yayın erişimi sağlanabiliyor.

TRT SPOR CANLI YAYIN LİNKİ

TRT 1 HD FREKANS AYARI (TÜRKSAT)

Şampiyonlar Ligi maçlarını HD ve kesintisiz izlemek için uydu frekans bilgilerinin doğru olması gerekiyor.

Türksat 4A (42°E) – HD Yayın

Frekans: 11958 MHz

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Paket: TRT Paketi

Türksat 3A (42°E) – HD Yayın

Frekans: 11054 MHz

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Paket: TRT HD Paketi

SAMSUNG TV’DE TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME

Kumandadan Ayarlar menüsüne girin Uzman Ayarlar bölümüne geçin Manuel Ayarlama seçeneğini açın "Transponder" kısmına gelin Gerekli frekans bilgilerini girerek arama yapın

Frekans bilgisi yoksa manuel olarak 11794 (V) 30000 değerleri de kontrol edilebilir.

LG TV’DE TRT 1 FREKANS AYARI

Kumandadan Ayarlar bölümüne girin Kanallar > Kanal Tarama Ayarları seçeneğine tıklayın Manuel Ayarlama menüsünü açın “Transponder” bölümünden TRT 1 frekansını seçin Güncelle butonuna basarak işlemi tamamlayın

Bazı cihazlarda HD yayın sorunu yaşanırsa, SD versiyon tercih edilebilir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (MAÇ GÜNÜ)

19:45 – Maç Önü

20:45 – Galatasaray - Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

İki dev kulüp Devler Ligi’nde yedinci kez karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar taraftarı önünde avantaj arayacak. Maçı kaçırmak istemeyen futbolseverlerin yayın öncesi frekans kontrolü yapması öneriliyor.