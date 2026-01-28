Bartın'dan Kışla köyü istikametine giden Erman Bayrak (55) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan C.B. (27), H.B. (32) ve C.B. (35) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA