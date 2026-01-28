Alanya genelinde market, tekel bayii ve bakkallarda uzun yıllardır alışılan sigara teşhir düzeni sona eriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından son şekli verilen uygulamayla birlikte, tütün ürünlerinin satış noktalarındaki görünürlüğü tamamen ortadan kalkıyor.

Yeni düzenleme, özellikle gençlerin sigara ile temasını azaltmayı ve ürünlerin bir tüketim nesnesi olarak cazibesini kırmayı hedefliyor. Karar, Alanya’nın en işlek caddelerinden mahalle aralarındaki küçük esnafa kadar tüm satış noktalarını kapsıyor.

KASA ARKASI AÇIK RAFLAR KALKIYOR

Mevcut uygulamada sigara paketleri çoğunlukla kasa arkasında, markalar ve renkleri net şekilde görülecek biçimde sergileniyordu. Yeni dönemde bu görüntü tamamen ortadan kalkıyor. Alanya’daki tüm satış noktaları, sigara ve tütün ürünlerini dışarıdan bakıldığında içeriği kesinlikle anlaşılmayan kapalı dolaplarda muhafaza edecek.

Müşteri ürünü açıkça talep etmediği sürece, herhangi bir sigara paketinin görünmesi mümkün olmayacak.

“GÖRÜNMEZ DOLAP” DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kamuoyunda “görünmez dolap” olarak adlandırılan bu sistemle birlikte, sigaranın görsel etkisi tamamen devre dışı bırakılıyor. Renkli paketlerin, logoların ve marka algısının tüketici üzerindeki yönlendirici etkisinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Alanya’da özellikle okul çevreleri, gençlerin yoğun olduğu bölgeler ve turistik alanlarda bu değişikliğin fark edilir bir etki yaratması bekleniyor.