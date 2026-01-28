Türkiye’nin sınır komşusu İran’da sular durulmuyor. Ekonomik krizle başlayan ve rejimi hedef alan gösterilerde bilanço her geçen gün ağırlaşırken, okyanus ötesinden gelen açıklamalar bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Alanya’nın da içinde bulunduğu bölge coğrafyasını etkileyebilecek kaos ortamı sürerken, ABD kanadından iç savaşı tetikleyecek skandal bir öneri geldi.

"SİVİLLERE SİLAH DAĞITALIM"

İran sokakları yangın yerine dönmüşken, Teksaslı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diplomatik sınırları zorladı. Cruz, "İran'daki protestocuları silahlandırmalıyız, hemen şimdi" ifadelerini kullanarak, sokaktaki eylemcilerin askeri teçhizatla donatılmasını istedi. Senatör, Ayetullah rejiminin devrilmesinin Amerika’yı daha güvenli hale getireceğini savunarak, komşu ülkedeki çatışmaların boyutunu değiştirecek tehlikeli bir yol haritası çizdi.

TRUMP: MUHTEŞEM BİR DONANMA DAHA GİDİYOR

Senatörün bu çıkışına paralel olarak Beyaz Saray’dan da savaş tamtamları çalmaya devam ediyor. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeye konuşlanmasının ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, askeri baskıyı artırdı. Trump, ABD deniz kuvvetlerine ait bir başka bölümün daha İran’a doğru hareket halinde olduğunu belirterek, "Muhteşem bir donanma ilerliyor" mesajını verdi. Tahran yönetimine "anlaşma yapın" çağrısında bulunan Trump, askeri gücü masada tutmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI KORKUTUCU BOYUTTA: 6 BİNİ AŞTI

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’daki 31 günlük kaosun korkunç bilançosunu güncelledi. Yerel para biriminin çöküşüyle 28 Aralık 2025'te başlayan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi. Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısı ise 41 bin 880'i buldu. Tahran yönetimi interneti keserek olayları bastırmaya çalışsa da, gelen veriler krizin derinleştiğini gösteriyor.