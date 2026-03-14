Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu’nun ney sanatçısı Serkan Kamacı, Muradiye Mevlevihanesi’nde neyzen geleneğini yeniden hareketlendiren çalışmalara imza atıyor.
GELENEK YENİDEN SAHNEDE
Kamacı’nın yürüttüğü çalışmalarla, Muradiye Mevlevihanesi’nde yeni neyzenlerin yetişmesi hedefleniyor. Böylece mekânın tarihsel kimliğiyle özdeşleşen ney icrası, yeni sanatçılarla birlikte yeniden canlanıyor.
KÜLTÜR KURUMUNDAN DESTEKLİ ÇALIŞMA
Bakanlığa bağlı toplulukta görev yapan Kamacı’nın, Muradiye Mevlevihanesi’ne yeni neyzenler kazandırmaya yönelik çalışmaları, klasik Türk müziği geleneğinin aktarımı açısından dikkat çeken bir adım olarak öne çıkıyor.