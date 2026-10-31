ANTALYA'NIN dünyaca ünlü yürüyüş rotalarından Likya Yolu'nda 14 Ekim'de kaybolan Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella'yı bulmak için sürdürülen arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı. Kaş ile Demre arasındaki parkurda yürüyüş yaptığı sırada kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki kadının cansız bedenine, kaybolmasından 16 gün sonra ulaşıldı.

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORDU

Alman turist Friederike Elisabeth Newrzella, 14 Ekim'de Likya Yolu'nun Kaş-Demre etabında yürüyüşe çıktı. Genç kadından bir daha haber alınamaması üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Kayıp ihbarının ardından jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. AKUT'un Kaş-Kalkan ekibinin de destek verdiği çalışmalarda, sarp kayalıklar, ormanlık alanlar ve yürüyüş parkurları günlerce tarandı.

Newrzella'nın yakınları da sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunarak genç kadının bulunmasını istedi.

16 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Günler süren arama çalışmalarının ardından korkulan haber geldi. Newrzella'nın cansız bedeni, Kaş'ın Üçağız Mahallesi yakınlarında, denize yaklaşık 700-800 metre uzaklıkta bulunan kayalık alanda tespit edildi.

Genç kadının bulunduğu noktanın, Likya Yolu'nun işaretlenmiş yürüyüş güzergâhının dışında olması dikkat çekti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazenin kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi işlemleri başlatıldı.

YANLIŞ YÖNLENDİRME İŞARETLERİ Mİ ÖLÜME GÖTÜRDÜ?

Olayla ilgili en dikkat çekici ihtimallerden biri, Alman turistin yürüyüş sırasında yanlış bir patikaya yönelmiş olabileceği iddiası oldu.

Bölgede bazı işletmelerin kendi tesislerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yerleştirdiği yönlendirme oklarının bulunduğu, Newrzella'nın bu işaretleri takip ederek ana yürüyüş rotasından uzaklaşmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca olayın yaşandığı dönemdeki olumsuz hava koşullarının da etkisiyle genç kadının kayalık alanda dengesini kaybederek düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ancak bu ihtimaller henüz kesinleşmedi. Ölümün nasıl gerçekleştiği adli incelemeler sonucunda netlik kazanacak.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA: AİLESİNE HABER VERİLDİ

Demre Kaymakamı Emin Bağlı, kayalık alanda bulunan cenazenin üzerinden Friederike Elisabeth Newrzella'ya ait kimlik çıktığını açıkladı.

Bağlı, genç kadının ailesine haber verildiğini, kesin kimlik tespitinin otopsi işlemlerinin ardından yapılacağını belirtti.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

LİKYA YOLU'NDA GÜVENLİK TARTIŞMASI

Dünyanın önemli uzun mesafe yürüyüş rotaları arasında gösterilen Likya Yolu, her yıl yerli ve yabancı binlerce doğaseveri ağırlıyor.

Ancak bazı bölümlerdeki sarp kayalıklar, zorlu arazi koşulları ve farklı yönlendirme işaretleri, özellikle güzergâhı iyi tanımayan yürüyüşçüler açısından risk oluşturabiliyor.

33 yaşındaki Alman turistin ölümü, yürüyüş parkurlarındaki yönlendirme levhalarının güvenilirliği ve güzergâh güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi.

Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belirlenecek.