Araçtan inerken hedef alındı

Olay, saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı otomobiline bindiği sırada, çevrede araç içerisinde bekleyen 3 şüpheliden 2’si tarafından otomatik silahlarla hedef alındı.

Saldırganlar, 37 mermi ateşledikten sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde çok sayıda mermi izi

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve çevrede çok sayıda mermi izi tespit etti. Kovanlar delil torbalarına alınarak inceleme için emniyete götürüldü. Tunçel’in aracı ise çekiciyle emniyet otoparkına kaldırıldı.

Saldırı ve kaçış anları kamerada

Silahlı saldırı anı ile saldırganların kaçışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Mahalle sakinleri: “Pusu kurmuşlar”

Mahalle esnaflarından Mikail Çakar, “Dükkandaydım, silah sesleri geldi. Yaklaşık 30 el ateş ettiler” dedi.

Başka bir mahalle sakini ise saldırganların bekleyerek pusu kurduğunu ve otomatik silahla ateş açıldığını söyledi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.