Usta oyuncu Zihni Göktay eşi Sevinç Göktay'ı 2022 yılında kaybettikten sonra zor günler geçirmeye başladı. Evinin kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte Maltepe'de huzurevine yerleşen oyuncudan son olarak üzen bir haber geldi.

KALÇA KEMİĞİNİ KIRDI

“Zihni Göktay ve Cihat Tamer İle Bir Varmış Bir Yokmuş” müzikli gösteri için Ankara’ya giden usta oyuncu mola verdikleri tesiste düştü.

Zihni Göktay'ın hastaneye götürülmesi gerekirken oyunun sahneleneceği kültür merkezine götürüldüğü iddia edildi. Oyunun ardından hastaneye kaldırılan Göktay'ın kalça kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Ameliyat olan Göktay’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.