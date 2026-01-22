İTAD İsviçre Türk Aşçılar ve Şefler Derneği, Alanya Altın Kepçe Turizm Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen festivale katılım sağladı. Festivalde dernek başkanı Mustafa Yılmaz, İsviçre mutfağının kültürel lezzetlerinden raclette üzerine bir workshop gerçekleştirdi. Etkinlik sonrası Yılmaz, gazetemize açıklamalarda bulundu.

Festivale katılım amacınız neydi?

Bu festivale katılmaktaki temel amacımız, İsviçre’de yaşayan Türk aşçılar olarak gastronomi yoluyla kültürel etkileşimi artırmak. Hem Türk mutfağını yurt dışında tanıtıyor hem de yaşadığımız ülkenin mutfak kültürünü Türkiye’ye taşıyoruz.

Workshop’ta neden raclette’i tercih ettiniz?

Raclette, İsviçre’nin en köklü ve kültürel yemeklerinden biri. Sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir paylaşım ve sofra kültürü. Bu yönüyle Türk mutfağındaki birliktelik anlayışıyla da örtüşüyor.

Verdiğiniz mesaj kısaca neydi?

Gastronominin evrensel bir dil olduğunu göstermek istedik. Yaşadığımız İsviçre’yi Türkiye’de, Türkiye’yi ise İsviçre’de tanıtıyoruz. Yemek, insanlar arasında en hızlı bağ kuran unsurlardan biri.

Dernek olarak önümüzdeki döneme dair hedefleriniz neler?

Uluslararası festivallerde daha fazla yer almak, genç aşçılara ilham vermek ve Türk mutfağını dünya mutfaklarıyla aynı platformda temsil etmek istiyoruz.