Alanya'dan genç bir yetenek dünyaya açıldı. Mahmutlar Kılıçaslan İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Çağın Ata Şaktanlı, uluslararası düzeyde düzenlenen prestijli "Barkarol II. International Youth Instrumental Festival Contest" yarışmasında sergilediği performansla kendi kategorisinde ikinci oldu.

OKUL MÜDÜRÜ FATMA AYAN’DAN TEBRİK MESAJI

Başarı haberinin ardından bir açıklama yapan Okul Müdürü Fatma Ayan, minik yeteneğin azmi ve disipliniyle tüm okula örnek olduğunu belirtti. Ayan, şu ifadeleri kullandı: "Minik yaşına rağmen gösterdiği bu büyük başarıyla hepimizi çok mutlu eden öğrencimizi yürekten tebrik ediyoruz. Azmi, emeği ve müziğe olan sevgisiyle bizleri gururlandıran Çağın Ata'ya üzerinde büyük emeği olan ailesini ve piyano öğretmeni Öğr. Gör. Natasha Barış'ı kutluyoruz. Başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. İyi ki varsın Çağın Ata."