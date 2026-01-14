Fabrikayı bir anda alevler sardı
Fabrikayı bir anda alevler sardı
İçeriği Görüntüle

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde araçlardan çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA