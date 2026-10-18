TRENDYOL 1. Lig’in 11. haftasında Metro Holding Kayserispor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligde 25 puanla liderlik koltuğunda oturan Kayserispor, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isterken, 19 puanla dördüncü sırada bulunan Batman Petrolspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç arıyor.

KAYSERİSPOR-BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak Kayserispor-Batman Petrolspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyondan takip edebilecek.

MAÇI ASEN ALBAYRAK YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonunun hakem atamasına göre karşılaşmada Asen Albayrak düdük çalacak. Albayrak’ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Oğuzhan Kocaçoban üstlenirken, dördüncü hakem olarak Mustafa Hakan Belder görev yapacak.

KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Teknik Direktör Atila Gerin yönetimindeki Kayserispor, ligde geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, son iki karşılaşmasında Manisa FK’yı 3-2, Antalyaspor’u ise deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Başarılı performansını Batman Petrolspor karşısında da sürdürmek isteyen Kayseri temsilcisi, sahasında üç puana ulaşmayı hedefliyor.

BATMAN PETROLSPOR ÜST SIRALARI ZORLUYOR

Teknik Direktör Selçuk Şahin yönetimindeki Batman Petrolspor, 19 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Son lig maçında İstanbulspor’u 4-2 mağlup eden Batman temsilcisi, Kayseri deplasmanına moralli çıkıyor.

İstanbulspor karşılaşmasında Gökhan Altıparmak iki gol atarken Rahman Buğra Çağıran ve Biron da skora katkı sağladı. Batman Petrolspor, lider karşısında alacağı olumlu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.