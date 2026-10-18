Akseki'de sporculara daha modern antrenman imkânları sunmak amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen proje kapsamında, Akseki Atatürk Stadı'nın mevcut toprak koşu parkuru tartan piste dönüştürülüyor.

Akseki'de ilk kez gerçekleştirilen bu yatırımla özellikle atletizm ve koşu branşlarında faaliyet gösteren sporcuların daha elverişli koşullarda antrenman yapabilmesi amaçlanıyor.

AKSEKİ'DE SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Akseki Atatürk Stadı'nda yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında, toprak zeminden oluşan koşu parkurunun tartan malzemeyle kaplanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki sporcuların daha modern bir koşu alanına kavuşması bekleniyor. Yeni pistin, özellikle atletizm çalışmalarına ve gençlerin spor faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen projede çalışmalar devam ederken, tartan pistin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Yenileme çalışmalarının sona ermesiyle Akseki Atatürk Stadı, koşu ve atletizm faaliyetleri açısından daha elverişli bir altyapıya sahip olacak.

SPOR KULÜPLERİ DE YATIRIMDAN YARARLANACAK

Akseki Atatürk Stadı'nı kullanan spor kulüplerinin de yapılan düzenlemelerden yararlanması bekleniyor.

Spor altyapısına katkı sağlayacak yatırımın, sporcuların antrenman olanaklarını geliştirmesinin yanı sıra gençlerin atletizme yönelmesini de teşvik etmesi amaçlanıyor.

Tartan pistin hizmete girmesiyle Akseki, ilk kez bu tür bir koşu parkuruna kavuşmuş olacak.