Alanya'nın Konaklı Mahallesi’nde tarımsal üretimde çevrenin korunması ve sera atıklarının daha sağlıklı yönetilmesi amacıyla biyobozunur askı ipi uygulaması gerçekleştirildi. Bir patlıcan serasında yapılan uygulamada, geleneksel plastik askı ipleri yerine jüt bitkisinden elde edilen ve doğada biyolojik olarak parçalanabilen ipler kullanıldı.

PLASTİK ATIKLARA ÇEVRE DOSTU ALTERNATİF

Seralarda yaygın olarak kullanılan plastik askı ipleri, doğada kolayca çözünmemeleri nedeniyle çevre kirliliğine yol açabiliyor. Bu ipler ayrıca su tahliye hatlarında tıkanmalara neden olabiliyor, yangın riskini artırabiliyor ve hastalıklarla zararlıların taşınmasına ortam hazırlayabiliyor.

Biyobozunur askı ipi uygulamasıyla bu olumsuzlukların azaltılması ve tarımsal üretimde çevre dostu yöntemlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Uygulama kapsamında bitki atıklarının kompost ve pelet üretiminde değerlendirilmesi, toprak ve su kaynaklarının korunması, üreticilerin sezon sonunda karşılaştıkları temizlik ve atık yönetimi yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

İNAL, ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE İP BAĞLADI

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal da Konaklı Mahallesi’ndeki uygulamaya katıldı. Yöresel Alanya şalvarı giyerek seraya giren İnal, üreticilerle birlikte patlıcan fidelerine biyobozunur askı ipleri bağladı.

Üreticilerle bir araya gelen İnal’ın çalışmalara bizzat katılması dikkat çekti.

Çevre dostu uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve sera atıklarının çevreye verdiği zararın azaltılması hedefleniyor.