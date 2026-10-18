Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi programı belli oldu. AEDAŞ'ın planlı kesinti kayıtlarına dayanan bilgilere göre, 20 Ekim 2026 Salı günü ilçenin dört mahallesinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintilerden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların ve işletmelerin, çalışmalar başlamadan önce gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

MAHMUTLAR'DA ELEKTRİKLER 5 SAAT KESİLECEK

Mahmutlar Mahallesi'nde bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi planlanıyor.

Kesintiden etkilenmesi beklenen bölgeler şöyle:

Kumru mevkii

131 Nolu Sokak

137 Nolu Sokak

Mahmutlar'daki planlı kesintinin yaklaşık 5 saat sürmesi öngörülüyor.

ÇIPLAKLI'DA 7 SAATLİK KESİNTİ

Çıplaklı Mahallesi'nde yatırım çalışmaları kapsamında saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kesintinin uygulanacağı bölgeler arasında 3004 ve 3009 bölgeleri ile 3012 Sokak ve 70116 Sokak bulunuyor.

BÜYÜKHASBAHÇE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Büyükhasbahçe Mahallesi'nde de yatırım çalışmaları nedeniyle 7 saatlik elektrik kesintisi planlandı.

Saat 09.00'da başlayıp 16.00'da sona ermesi öngörülen kesintiden 336 bölgesi, Bağcı mevkii, 330 Sokak ve Depo Sokak'ın etkilenmesi bekleniyor.

FIĞLA MAHALLESİ'NDE HANGİ BÖLGELER ETKİLENECEK?

Fığla Mahallesi'nde planlanan elektrik kesintisi de saat 09.00 ile 16.00 arasında uygulanacak.

Kesintiden etkilenmesi beklenen yerler arasında 331 bölgesi, Hacıkadirler mevkii, Cikcilli ve Depo mevkileri, Bağcı Caddesi, Cikcilli Caddesi, 330 Sokak ve 335 Sokak yer alıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Açıklanan programa göre Mahmutlar'da elektriklerin saat 14.00'te, Çıplaklı, Büyükhasbahçe ve Fığla mahallelerinde ise saat 16.00'da yeniden verilmesi planlanıyor.

Ancak çalışmaların seyrine bağlı olarak kesinti sürelerinde değişiklik yaşanabileceğinden vatandaşların güncel duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

VATANDAŞLARA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI

Planlı kesintiler öncesinde elektronik cihazların korunması, telefonların şarj edilmesi ve elektrikle çalışan önemli ekipmanlar için gerekli hazırlıkların yapılması öneriliyor.

Kesinti programına ilişkin güncel bilgiler, AEDAŞ'ın resmî iletişim kanallarından ve 186 elektrik arıza hattından sorgulanabiliyor.