Antalya'nın Alanya ilçesi, uluslararası spor dünyasının önemli organizasyonlarından birine daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl 35'incisi düzenlenecek Uluslararası Alanya Triatlonu, 23-25 Ekim tarihlerinde dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları bir araya getirecek.

Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon, Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışlarına sahne olacak.

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarının bir arada gerçekleştirildiği triatlon yarışları, hem sporculara hem de izleyicilere üç gün boyunca heyecan dolu anlar yaşatacak.

ALANYA'DA ÜÇ GÜNLÜK SPOR ŞÖLENİ

Alanya Belediyesinin 2026 etkinlik takvimine göre, 35. Uluslararası Alanya Triatlonu 23 Ekim Cuma günü başlayacak ve 25 Ekim Pazar günü sona erecek.

Uluslararası yarışların 24-25 Ekim tarihlerinde yapılması planlanırken, 23 Ekim'de sporcuların parkur tanıma ve yarış öncesi hazırlık programları gerçekleştirilecek.

Galip Dere Plajı çevresinde düzenlenecek organizasyonda sporcular, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarını tamamlayarak dereceye girmek için mücadele edecek.

AVRUPA KUPASI VE DÜNYA KUPASI HEYECANI

Bu yılki organizasyonun uluslararası ayağında Avrupa Triatlon Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışları öne çıkıyor.

Avrupa Triatlon Kupası'nda elit sporcular yarışırken, Paratriatlon Dünya Kupası'nda farklı sınıflardaki para sporcuları uluslararası başarı için mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu, yarışlar öncesinde Alanya'da koordinasyon toplantısı düzenleyerek organizasyonun teknik ve idari hazırlıklarını değerlendirdi.

Toplantıda kurumlar arası iş birliği, yarışların güvenli ve sorunsuz gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alındı.

HALK TRİATLONU 24 EKİM'DE YAPILACAK

Uluslararası yarışların yanı sıra vatandaşların katılımına açık Halk Triatlonu da düzenlenecek.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek Halk Triatlonu, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

Katılımcılar üç ayrı etapta mücadele edecek:

Yüzme: 200 metre

Bisiklet: 4 bin 100 metre

Koşu: 1.630 metre

Yarışlarda bireysel kadın ve erkek kategorilerinin yanı sıra ailelerin birlikte katılabileceği farklı kategoriler de bulunacak.

Eşler, anne-çocuk ve baba-çocuk kategorilerinin yanında üç, dört ve beş kişilik aile takımları da organizasyonda yer alabilecek.

KATILMAK İSTEYENLER DİKKAT! SON GÜN 20 EKİM

Alanya Halk Triatlonu'na katılmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 20 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00 olarak açıklandı.

Başvurular, Alanya Belediyesinin resmî internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Organizasyonla birlikte her yaştan vatandaşın spora teşvik edilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve triatlon sporunun daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

GEÇEN YIL 34 ÜLKEDEN 565 SPORCU KATILMIŞTI

Alanya Belediyesinin verilerine göre, 2025 yılında gerçekleştirilen 34. Uluslararası Alanya Triatlonu kapsamında düzenlenen Gençler ve Elitler Avrupa Kupası yarışlarına 34 ülkeden 565 sporcu katıldı.

Geçen yıl yeniden düzenlenmeye başlanan Halk Triatlonu ise yaklaşık 300 katılımcıyı bir araya getirdi.

Bu yıl da uluslararası organizasyonun Alanya'nın spor turizmine ve kent tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

ALANYA'NIN 35 YILLIK SPOR GELENEĞİ

Uluslararası Alanya Triatlonu ilk kez 17 Ekim 1991 tarihinde düzenlendi.

Türkiye'de triatlon sporunun gelişiminde önemli bir yere sahip olan organizasyon, geçen yıllar içerisinde uluslararası spor takviminde kendine kalıcı bir yer edindi.

Alanya'nın doğal güzellikleri, iklimi ve sahil şeridiyle bütünleşen yarışlar, kentin yalnızca yaz turizmiyle değil, spor organizasyonlarıyla da öne çıkmasını sağlıyor.

Uluslararası Alanya Triatlonu'nun bu yıl da yerli ve yabancı sporcuları, antrenörleri ve sporseverleri buluşturarak Alanya'nın uluslararası tanıtımına katkı sunması bekleniyor.