UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hakem atamaları belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda oynanacak mücadelede İspanyol hakem ekibi görev yapacak.

KRİTİK MÜCADELEYİ RICARDO DE BURGOS YÖNETECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında salı günü saat 19.45'te Kadıköy'de Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek.

UEFA'nın hakem atamasına ilişkin paylaşılan bilgilere göre karşılaşmanın orta hakemi İspanyol Ricardo de Burgos olacak.

De Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

VAR ODASINDA DA İSPANYOL HAKEMLER GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu da açıklandı.

Müsabakada VAR hakemi olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) görevini ise Javier Iglesias Villanueva üstlenecek.

GÖZLER KADIKÖY'DEKİ MÜCADELEDE

Fenerbahçe, taraftarı önünde Slavia Prag karşısında sahaya çıkmaya hazırlanırken karşılaşmanın hakem kadrosunun belirlenmesiyle birlikte maç öncesi hazırlıklarda bir aşama daha tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip ile Çekya temsilcisi arasındaki mücadele salı günü saat 19.45'te başlayacak.