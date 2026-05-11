Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı programda, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin anneleri ve eşleriyle buluştu. Kaymakam Öztürk’e programda eşi Şeyma Öztürk de eşlik etti.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, şehit aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Öztürk ve eşi, masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu. Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit ailelerinin Anneler Günü kutlandı.

“ŞEHİT AİLELERİMİZ HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACIDIR”

Programda konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, şehit ailelerinin Türk milleti için taşıdığı değere dikkat çekti. Öztürk, “Sizler, bu devletin bekası ve milletimizin huzuru için aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı kıymetli emanetlersiniz. Hakkınızı asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizin kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır” dedi.

Vatan sevgisinin Türk milletinin en güçlü değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Öztürk, “Söz konusu vatan ve bayrak olduğunda canını bir saniye bile düşünmeden siper etmek aziz milletimizin en büyük şiarıdır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, siz kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. Anneler Günü'nüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNELERİNE VE EŞLERİNE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Konuşmanın ardından Kaymakam Öztürk, programa katılan şehit anneleri ve şehit eşlerine çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı. Şehit aileleriyle tek tek ilgilenen Öztürk çifti, ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Alanya’da düzenlenen bu anlamlı buluşma, şehit ailelerine verilen değerin ve toplumun ortak vefa duygusunun bir kez daha güçlü şekilde hissedildiği özel bir gün olarak hafızalarda yer aldı.