Kayseri’de Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında, anne ve oğlu hastanelik oldu. Gece saatlerinde yaşanan kazada aynı istikamette seyreden iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya yönünden Kayseri kent merkezine doğru seyir halinde olan araçların yoğun olarak kullandığı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 54 AOJ 657 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde ilerleyen M.K. idaresindeki 38 AGZ 567 plakalı otomobille çarpıştı.

KAVŞAKTA YAŞANAN ÇARPIŞMA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle 38 AGZ 567 plakalı araçta bulunan sürücü M.K. ile annesi D.K. yaralandı. Çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kayseri’deki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYSERİ-MALATYA KARAYOLUNDA KISA SÜRELİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kazanın ardından Başakpınar Kavşağı çevresinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Kayseri-Malatya karayolu, şehirlerarası ulaşımın yanı sıra bölgedeki sanayi ve lojistik hareketliliği açısından yoğun kullanılan güzergâhlar arasında yer alıyor. Bu nedenle özellikle gece saatlerinde kavşaklarda dikkatli seyir, olası kazaların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, çarpışmanın nasıl meydana geldiğini yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netleştirecek.