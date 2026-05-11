GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

2026 Yılı Personellere Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) 1- İdarenin : 2026/682446 1.1. Adı : ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ 1.2. Adresi : OBA MAHALLESİ ALKÜ HASTANE CAD ALANYA/ANTALYA 1.3. Telefon numarası : 02425134841 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası 2- İhalenin : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2.1. Tarih ve Saati : 18.05.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres 3- İhale konusu mal alımının : ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİK TOPLANTI SALONU 3.1. Adı : 2026 Yılı Personellere Kıyafet Alımı 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 12 KISIM PERSONELE KIYAFET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : AYNİYAT TAŞINIR DEPO 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 10 gün içinde Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda bay ve bayan olacak şekilde, ilgili kısımların bedenlerinin tespiti yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Ölçü alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından isim listeleri, ürün renkleri, özellikleri ve son kesin liste Sağlık tesisinin yazılı talebinin / Siparişinin (Faks, Posta, E- Mail, EKAP, KEP vb.) yükleniciye bildirilmesine müteakip 60 gün içinde ihale dokümanımızda belirtilen şartlarda ilgili depoya teslim edecektir. İstekli dikim ve teslim sürelerine uymak zorundadır. Teslim sonrası dağıtımı yapılan giyim malzemelerinden ölçüleri uygunsuz, hatalı, kusurlu, defolu, yırtık veya delik malzemeler çıkarsa ilgili firma uygun olmayan malzemelerin yenilerini , değişim yazısının tebliğinden itibaren en geç (5) gün içerisinde teslim edecektir. Tüm malzemeler sözleşme süresi sonuna kadar peyder pey veya tek seferde faturaları ile birlikte teslim edilecektir. Mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00 arası ) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

Katılım ve yeterlik kriterleri: Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıdayer verilmiştir: Teklif mektubu. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler: Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgive belgeler. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler. Geçici teminat. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:



Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

Numune sunulması istenmektedir. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:



Dikiş İpliklerinin Standartlara Uygunluk Belgesi

ISO 9001

OEKO-TEX 100 standart uygunluk belgesi

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatşeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

