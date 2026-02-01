Yıllardır bu beklentiyle yaşayan binlerce kişi, hükümetten gelecek olası bir adımı yakından izliyor. Özellikle “kademeli emeklilik gelecek mi?” sorusu, son dönemde hem sosyal medyada hem de arama motorlarında en çok aratılan başlıklardan biri haline geldi.

KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?

Mevcut tabloya bakıldığında, kademeli emeklilikle ilgili yürütülen resmi bir çalışma bulunmuyor. Kamuoyuna yansıyan iddialar ve sosyal medyada dolaşan paylaşımlara rağmen, hükümet cephesinden şu ana kadar somut bir düzenleme sinyali verilmiş değil.

ÇALIŞANLAR KAZAN KALDIRDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, kademeli emeklilik talebinin artık göz ardı edilemeyecek bir noktaya ulaştığını belirtiyor. Bal’a göre, EYT sürecinde olduğu gibi toplumsal talep büyüdükçe siyasetin bu beklentiye kayıtsız kalması zorlaşıyor. Kamuoyu baskısının artması halinde, ilerleyen dönemde bu konuda bir çözüm arayışının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER HÜKÜMETİN ADIMLARINDA

Özellikle EYT’den yararlanamayan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının kademeli olarak esnetilmesini istiyor. Şu an için net bir adım olmasa da, konu gündemde kalmaya devam ediyor. Kademeli emeklilik bekleyenler, olası bir düzenleme için hükümetten gelecek açıklamaları yakından izlemeyi sürdürüyor.