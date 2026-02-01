Alanya İskele Bölgesindeki Römorkların demirlediği yerde bugün saat 16:50 sıralarında bir ceset olduğu İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deniz sahilindeki Römorkların demirlediği beton kısmında 37 yaşındaki Erkek cesedi olduğu tespit edilirken ceset, cenaze aracına konularak Alanya Belediyesi Mezarlığı Morgu'na götürüldü.

Edinilen son bilgilere göre cansız bedenin Cem Türkoğlu(37)'na ait olduğu tespit edildi.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi için Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma başlatıldı.