DÜNYANIN en önemli turizm fuarlarından biri olan ITB Berlin, Almanya'nın başkentinde sektör profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor. Fuara 70 metrekarelik özel tasarım dijital standı ve en üst düzey protokol katılımıyla çıkarma yapan Alanya, ilk günden itibaren yoğun birebir görüşme trafiğine sahne oldu. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan’dan oluşan kentin dinamikleri, sektörün küresel oyuncularıyla stratejik temaslar gerçekleştirdi.

ANEX TUR İLE İSTİKRAR VURGUSU

Fuarın ilk gününde Alanya heyetinin masaya oturduğu ilk kurumlardan biri Anex Tur oldu. Anex Tur CEO’su Vural Karasu ve Genel Müdür Yardımcısı Barış Serteser ile yapılan durum değerlendirmesinde, özellikle Rusya ve Almanya pazarlarında istikrarlı gidişatın korunduğu vurgulandı. Küresel çapta yaşanan siyasi gerilimler ve savaş gündemine rağmen, tur operatörü cephesinde Alanya operasyonlarına yönelik herhangi bir rezervasyon iptali yaşanmadığı ve hedeflenen misafir sayılarının başarıyla tutturulduğu teyit edildi.



CORENDON İLE İSKANDİNAVYA VE GAZİPAŞA HAMLESİ

Corendon Türkiye Genel Müdürü Şükrü Önal ile gerçekleştirilen görüşmede, İskandinav pazarındaki göz alıcı yükseliş dikkat çekti. Şirket yetkilileri, Danimarka pazarında yüzde 38 gibi devasa bir pazar payı büyümesi yakaladıklarını ve bu ivmenin İsveç pazarında da başladığını ifade etti. Bu yükselişi desteklemek adına ulaşım alternatifleri de değerlendirildi. Bu kapsamda, 2027 yılı itibarıyla İsveç'ten Gazipaşa-Alanya (GZP) Havalimanı'na doğrudan uçuşların başlatılabilmesi ihtimali gündeme getirilerek, taraflar arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

İNGİLTERE PAZARINDA JET2 HOLIDAYS RÜZGARI

Alanya’nın ürün çeşitliliği ve pazar genişletme hedefleri doğrultusunda, Birleşik Krallık pazarının en büyük aktörlerinden Jet2 Holidays ve ana partneri MTS Türkiye ile de kapsamlı bir zirve gerçekleştirildi. Toplantıya MTS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Münci Karakaya ve Operasyon Müdürü Rahman Kale’nin yanı sıra; Jet2 Havaalanları ve Turizm Organizasyonları Kıdemli Yöneticisi Matthew Millar ile Jet2 Havalimanları ve Organizasyonları Müdürü Joe Taylor katıldı. Görüşmede, Alanya destinasyonunun İngiliz turistler nezdindeki cazibesini artıracak yeni dönem tanıtım faaliyetleri ve kapasite artışına yönelik operasyonel stratejiler masaya yatırıldı.