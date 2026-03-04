CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Gazipaşa’nın Kahyalar Mahallesi’nde kurulması planlanan VOR sistemi nedeniyle ortaya çıkan imar mağduriyetini gündeme getirdi. Milletvekili Kaya, uçuş güvenliğini artırmak amacıyla kurulmak istenen VOR sistemine kimsenin itirazı olmadığını belirterek, planlama sürecinde vatandaşların mağdur edildiğini söyledi. Gazipaşa Havalimanı çevresinde, Kahyalar Mahallesi’nde uçakların havada yön bulmasını sağlayan VOR sisteminin uçuş güvenliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Aykut Kaya, böyle bir teknolojiye kimsenin karşı çıkmadığını ifade etti. Kahyalar Mahallesi’nde 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından turizm imar planı yapıldığını ve vatandaşların bu plana güvenerek yatırım yaptığını hatırlatan CHP’li Kaya, aynı Bakanlığın dokuz ay sonra yaptığı yeni planlama ile ilk planda tanınan hakların büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ifade etti.

‘VATANDAŞLARIN UĞRADIĞI MADDİ ZARARLARIN KARŞILANMALI’

VOR sistemi kurulduğunda 600 metrelik yarıçap içinde yapılaşmaya izin verilmediğini belirten Kaya, bu nedenle Gazipaşa’nın en değerli bölgelerinden birinde yaklaşık 500–600 dönümlük arazinin fiilen kullanılamaz hale geldiğini, 3 bin metreye kadar olan alanda da imar kısıtlamaları uygulandığını dile getirdi. Milletvekili Kaya, ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak VOR sisteminin daha az zarar verecek başka bir noktaya taşınma ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun mümkün olmaması halinde ise arazilerin güncel piyasa değerleri üzerinden kamulaştırılması, imar kısıtlaması getirilen alanlarda ise vatandaşların uğradığı maddi zararların karşılanması gerektiğini ifade etti. (Şerife ÇOBAN)



Kaynak: Haber Merkezi