Pakistan ile Afganistan arasında uzun süredir devam eden sınır gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Pakistan hükümeti, Afganistan topraklarından düzenlendiğini öne sürdüğü saldırılar sonrası askeri harekât başlattığını açıkladı.

Pakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır hattındaki bazı hedeflerin vurulduğu belirtilirken operasyonun “ulusal güvenliği koruma amacı taşıdığı” ifade edildi. Açıklamada, özellikle Pakistan Talibanı (TTP) unsurlarının Afganistan tarafında barındığı iddiası öne çıkarıldı.

AFGANİSTAN'DAN SERT TEPKİ

Afganistan yönetimi ise saldırıların egemenlik ihlali olduğunu savunarak Pakistan’ı uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı. Yapılan açıklamada, “Her türlü saldırıya karşılık verme hakkımız saklıdır” denildi.

Sınır hattındaki bazı bölgelerde top atışları ve hava hareketliliği bildirildi. İlk belirlemelere göre can kayıplarına ilişkin net bir sayı paylaşılmadı.

SINIR HATTI KRİTİK

İki ülke arasındaki 2.600 kilometrelik Durand Hattı, yıllardır güvenlik sorunları ve karşılıklı suçlamalar nedeniyle gerilim konusu olmaya devam ediyor. Pakistan yönetimi, Afganistan’daki silahlı grupların kendi topraklarına sızdığını iddia ederken; Afganistan tarafı bu suçlamaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler ve bölgedeki bazı ülkeler, taraflara itidal çağrısında bulundu. Olası geniş çaplı bir çatışmanın bölgesel güvenliği tehdit edebileceği uyarısı yapıldı. Bölgede gelişmeler yakından takip ediliyor.





