Alanya’nın turistik noktalarından Avsallar Mahallesi, korkunç bir trafik kazasına sahne olmuştu. Bölgede rutin temizlik faaliyeti yürüten belediye ekibine ait çöp kamyonu, seyir halindeki bir TIR’ın hedefi oldu. Arkadan gelen şiddetli darbe, faciayı beraberinde getirdi. Alanya'da meydana gelen korkunç kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ DARBE

Edinilen bilgilere göre, hızla gelen TIR’ın arkadan çarpmasıyla kontrolden çıkan dev araç, metrelerce sürüklendikten sonra devrildi. Çarpışmanın şiddetiyle çöp kamyonu adeta kâğıt gibi savrulurken, araç içerisinde bulunan üç belediye personeli ölümle burun buruna geldi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazanın vahameti, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarıyla gün yüzüne çıktı. Ortaya çıkan şok edici görüntülerde, çarpmanın etkisiyle araç içinde savrulan bir temizlik işçisinin bedeninin yarısının camdan dışarı sarktığı anlar izleyenlerin kanını dondurdu. Dehşet anları, kazanın şiddetini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ve emniyet birimleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahalinde gerçekleştirdi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan üç işçi, ambulanslarla Alanya’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.