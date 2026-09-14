Adana’nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, kadına yönelik şiddeti bir kez daha gündeme taşıdı. İddiaya göre balkonda bulunan bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle bir erkek tarafından sopayla darbedildi. Kadının elindeki çarşafla kendisini korumaya çalıştığı ve çevreden yardım istediği anlar, yakındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde saldırının bir süre devam ettiği, ardından şahsın kadını saçından tutarak balkon bölümünden evin içerisine götürdüğü görülüyor. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede tepki çekerken olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Tarafların kimlikleri, aralarındaki ilişkinin niteliği, kadının sağlık durumu ya da olayın ardından herhangi bir gözaltı işlemi yapılıp yapılmadığı konusunda ise henüz doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMADA DELİL OLARAK İNCELENEBİLİR

Bu tür olaylarda adli süreç yalnızca sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden yürütülmüyor. Kolluk ve Cumhuriyet savcılığı; görüntülerin orijinal kayıtlarını, mağdur ve şüpheli beyanlarını, olayı gören kişilerin ifadelerini ve varsa sağlık raporlarını birlikte değerlendiriyor. Eylemin hangi suç kapsamında değerlendirileceği ve şüpheli hakkında hangi adli tedbirlerin uygulanacağı da elde edilen delillere göre belirleniyor. Bu nedenle olayla ilgili resmi makamlarca açıklanmayan kimlik, akrabalık ilişkisi veya yaralanma derecesi gibi ayrıntıların kesin bilgi gibi aktarılmaması önem taşıyor.

6284 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUMA TEDBİRLERİ

Türkiye’de şiddete maruz kalan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişiler, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirlerden yararlanabiliyor. Polis ve jandarma birimleri, Cumhuriyet başsavcılıkları, aile mahkemeleri, valilik ve kaymakamlıklar başvuru yapılabilecek merciler arasında bulunuyor. Olayın özelliklerine göre şiddet uyguladığı değerlendirilen kişinin mağdura yaklaşmasının veya iletişim yoluyla rahatsız etmesinin engellenmesi, müşterek konuttan uzaklaştırılması, geçici koruma ve barınma gibi tedbirler gündeme gelebiliyor.

ACİL DURUMDA NE YAPILMALI?

Şiddetin devam ettiği veya kişinin güvenliğinin tehlikede olduğu durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polis ya da jandarmaya ulaşılabiliyor. Kadınlar ayrıca acil destek amacıyla geliştirilen resmi mobil sistemlerden yardım talebinde bulunabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Alo 183 hattı da şiddet mağdurlarına yönelik yönlendirme ve danışmanlık kanallarından biri olarak hizmet veriyor. Mağdurun güvenli bir yere alınması gerektiğinde kolluk ve sosyal hizmet birimleri aracılığıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine yönlendirme yapılabiliyor.

TANIKLARIN İHBARI DA ÖNEM TAŞIYOR

Şiddete yalnızca mağdurun başvurması gerekmiyor. Olayı gören, duyan veya şiddet tehlikesinden haberdar olan kişiler de yetkili birimlere ihbarda bulunabiliyor. Özellikle devam eden bir saldırıda kişilerin kendilerini tehlikeye atacak şekilde müdahale etmek yerine 112’ye açık adres ve olayın niteliğini bildirerek ekip talep etmesi önem taşıyor. Cep telefonu görüntüsü gibi kayıtların bulunması halinde orijinal dosyanın korunması ve kolluk birimlerine teslim edilmesi soruşturmanın aydınlatılmasına katkı sağlayabiliyor.

GÖRÜNTÜLERİN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMASINA DİKKAT

Benzer olaylarda görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması kamuoyunun dikkatini çekse de mağdurun yüzünün, kimliğinin veya özel yaşamına ilişkin ayrıntıların kontrolsüz biçimde paylaşılması ayrıca mağduriyet yaratabiliyor. Soruşturma kapsamında önem taşıyan görüntülerin öncelikle yetkili makamlara ulaştırılması, yayın yapılırken mağdurun mahremiyetinin korunması ve doğrulanmamış iddialara yer verilmemesi gerekiyor.

ADANA'DAKİ İNCELEMENİN SONUCU BEKLENİYOR

Sarıçam’ın Gültepe Mahallesi’ndeki olayla ilgili inceleme sürerken görüntülere yansıyan saldırının öncesinde ne yaşandığı ve sonrasında hangi işlemlerin yapıldığı resmi açıklamalarla netleşecek. Kadının sağlık durumuna, şüphelinin hukuki durumuna veya taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bilgiler ancak yetkili kurumların açıklamalarının ardından kesinlik kazanacak. Olay, yerleşim alanlarında yaşanan şiddet vakalarında çevredeki kişilerin hızlı ihbarının ve mağdura yönelik koruma mekanizmalarının gecikmeden işletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu.