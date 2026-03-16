TÜRKİYE'DE inşaat maliyetleri 2026 yılının ilk ayında dikkat çeken bir artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,38 oranında arttı. Bu artışla birlikte sektörde son iki yılın en yüksek aylık maliyet artışı kayıtlara geçti. Alanya inşaat sektörü temsilcileri, maliyetlerdeki yükselişte küresel gelişmelerin ve özellikle Orta Doğu’da yaşanan savaşın önemli rol oynadığını ifade ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan çatışmaların hammadde fiyatları ve tedarik zincirini doğrudan etkilediği belirtiliyor.

'HAMMADDE SATIŞLARI DURDURULDU'

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, savaşın özellikle petrol kaynaklı girdiler ve hammadde maliyetleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Küçüker, “Bölgede devam eden savaş, hammadde maliyetlerini ve özellikle petrol kaynaklı bazı girdileri ciddi şekilde etkiledi. Örneğin bazı tedarikçiler hammadde satışlarını durdurdu. Bu ürünleri temin etmek istediğinizde ise çok yüksek fiyatlarla karşılaşıyorsunuz. Birçok müteahhit arkadaşımızın teslim etmesi gereken projeleri var. Bu nedenle artan maliyetlere rağmen bu girdileri satın almak zorunda kalıyorlar” dedi.

'FİYATLAR YÜKSELİNCE GERİ GELMİYOR'

Sektörde yıllardır yaşanan bir soruna da dikkat çeken Küçüker, fiyatların yükseldiğinde çoğu zaman geriye gelmediğini belirtti. Küçüker, “Yıllardır gördüğümüz bir gerçek var. Fiyatı bir kez artan ürünlerde çoğu zaman geri dönüş olmuyor. Örneğin Brent petrol bir dönem 120 dolar seviyelerine çıktı, sonrasında 90–80 dolar bandına geriledi. Yani düşüş yaşandı. Ancak ürün fiyatları yükseldikten sonra tedarikçilerin bu fiyatları aşağı yönlü revize etmediğini görüyoruz” diye konuştu.

'SAVAŞ BİTERSE SEKTÖR RAHATLAYABİLİR'

2026 yılı için beklentilerini de paylaşan Küçüker, savaşın sona ermesiyle birlikte sektörün daha olumlu bir sürece girebileceğini ifade etti. Küçüker, “Umarız bu savaş en kısa sürede sona erer ve yaşananlar geçici bir süreç olarak kalır. Dünya genelinde faiz oranlarının da düşmeye başladığını görüyoruz. Ayrıca savaşın yaşandığı bölgelerde yatırım yapmış birçok kişi doğal olarak o bölgelerden çıkıyor. Bu durumun sadece inşaat sektörü için değil, Türkiye’deki birçok sektör için olumlu bir dönüş yaratabileceğini düşünüyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

