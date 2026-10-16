Afyonkarahisar’da iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, çoğunluğu öğrencilerden oluşan 16 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle minibüslerden biri devrilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesinde iki minibüsün karıştığı trafik kazası paniğe neden oldu. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri devrildi.

YARALILARIN ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, araçlarda bulunan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 16 kişinin yaralandığı belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çarpışmanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.