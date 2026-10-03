ABD ve İran arasındaki çatışmalar ile Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından küresel çapta tırmanan enerji krizine müdahale geldi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), piyasaları rahatlatmak amacıyla stratejik rezervlerden 325 milyon varil petrolün serbest bırakıldığını duyurdu.

Kurumun açıklamasına göre, 32 IEA üyesi ülke küresel petrol arzını desteklemek için 11 Mart tarihinde toplam 400 milyon varillik rezervin kullanıma açılması yönünde anlaşmaya varmıştı. Bu mutabakatın ardından üye devletler, 15 Mart itibarıyla kendi takvimlerini ve bireysel uygulama planlarını IEA yönetimine iletti. Böylece taahhüt edilen miktarın büyük bir kısmı piyasaya sürülmüş oldu.

TRUMP'IN DİZEL STOKU AÇIKLAMASI

Rezerv hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'nın dizel stoklarına yönelik söylemlerinin hemen ardından gerçekleşti. Trump, bir gün önce yaptığı değerlendirmede Avrupa'nın yüksek miktardaki dizel rezervini piyasaya sürmeyi kabul ettiğini ve sürecin derhal başlayacağını aktarmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARINA ETKİSİ NE OLACAK?

Küresel petrol arzında yaşanan darboğaz, uluslararası piyasalarda ham petrol varil fiyatlarını yukarı yönlü baskılarken, bu durum ülkelerin iç piyasalarında doğrudan akaryakıt zamlarına yol açıyordu. Acil durum stratejik rezervlerinin devreye alınmasıyla birlikte tedarik endişelerinin hafifletilmesi ve küresel ölçekteki fiyat dalgalanmalarının dizginlenmesi hedefleniyor.