Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi'nde saat 14.45 sularında trafik akışı şiddet olayına sahne oldu. Kavşakta karşılaşan iki araç sürücüsü arasında yol verme önceliği nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.

TARAFLAR BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre, araçlarından inen sürücülerden birinin diğerine kafa atmasıyla olay büyüdü. Sürücülerin yanlarında bulunan kişilerin de dahil olmasıyla cadde ortasında tekme ve yumrukların kullanıldığı bir arbede yaşandı.

TRAFİKTE ANLIK İNATLAŞMANIN SONUCU

Şehir içi trafikte yaşanan anlık inatlaşmalar, saniyeler içinde ciddi adli vakalara dönüşebiliyor. Sürücülerin yol verme konularında sakin kalması, hem can güvenliği hem de olası hukuki süreçlerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ

Kavgayı sonlandırmak için çevredeki vatandaşlar yoğun çaba sarf etti. Güçlükle ayrılan taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirilirken, o anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.