Yeni Parti Alanya İlçe Teşkilatı, 1. Olağan İlçe Kongresi’ni Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından seçim aşamasına geçilen genel kurulda, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir güven tazeleyerek tek aday girdiği seçimde yeniden başkanlığa getirildi. Kongre kapsamında, teşkilatın asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri ile il delegeleri listesi de kesinleşti. Ayrıca genel kurulda partiye yeni katılan meclis üyelerine rozetleri takıldı.

KONGREYE; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Belediyesi meclis üyeleri, Yeni Parti İlçe Başkanı Bülent Kandemir, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve çok sayıda parti üyesi katılım sağladı. Kongrenin dilek ve temenniler bölümünde söz alan ve delegelerin değerlendirmelerine yanıt veren Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, kongre sürecine ve organizasyon yapısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kongrenin iki güne yayılması fikrini desteklediğini belirterek şöyle konuştu: "Biz yeni bir partiyiz. Genel merkezimizin kararları doğrultusunda üyelere daha çok yetki vermek adına geçen hafta ilçe başkanlığı ön seçimini yaptık. Akabinde delegelerimizle ilçe kongremizi gerçekleştiriyoruz. Cumartesi ön seçim, pazar kongre şeklinde iki günlük bir süreç önümüzdeki dönemde çok daha verimli olacaktır. Yeni parti olunca bazı şeyler yolda düzelir."

‘KURULDUĞU GÜN ANA MUHALEFET OLAN BİR PARTİYİZ’

Türkiye’nin mevcut yönetim yapısını sert bir dille eleştiren Kandemir; 2017’de geçilen sistemin ekonomide, dış politikada ve iç siyasette ciddi krizler ürettiğini savundu. Ülkedeki fon iddiaları ve ekonomik tabloya değinen Kandemir, "Biz kurulduğu gün ana muhalefet partisi olan, eşi benzeri görülmemiş bir hareketiz. Bu parti iktidar olacak. Mart ayında eski partimizden istifa ederek başladığımız bu yolda kısa sürede 2 bin 400 üyeye ulaştık. İlk yıl hedefimiz 10 bin üyeye çıkmak" ifadelerini kullandı.

‘FON SOYGUNUNUN BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDEYECEĞİZ’

Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere ve fon iddialarına da değinen Kandemir: "Ülkede bir fon krizi var. AKP'nin üst kesimindeki insanların bütün milleti soyduğunu görüyoruz. 500 bin kişinin mağdur olduğu, 100 milyar liraya yakın kayıp olduğu söyleniyor. Sakın 'İyi ki ben o 500 bin kişinin içinde değilim' demeyin. O 100 milyar liralık borcu sen, ben, hepimiz ödeyeceğiz. Devlet bankaları bu zararı karşılasın diyecekler ve o para bizim cebimizden çıkacak. 2017'den beri uygulanan tek adam rejimiyle dış politikada, ekonomide ve iç siyasette hızla sürülen bir tabloyla karşı karşıyayız."

ALANYA 5 AYRI BÖLGE OLARAK YÖNETİLECEK

Alanya’nın geniş coğrafi yapısına uygun bir teşkilatlanma modeli uygulayacaklarını duyuran Kandemir; Demirtaş, Mahmutlar, Kestel, Konaklı ve Avsallar’ı ilçe statüsünde değerlendirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Beş ayrı bölgemizde binalarımız ve temsilcilerimiz hazır. Her beldede 12’şer kişilik yönetimler ve bölge başkanları oluşturacağız. 24 asıl, 24 yedek yöneticimiz ve 5 bölge başkanımızla birlikte 53 kişilik dev bir kadro ile sahada olacağız. Üç yıl önce 'Yerel iktidarı alacağız' demiştik, başardık. Şimdi diyorum ki: İktidar olacağız!"

‘CHP’Yİ HAİNLERE BIRAKMAYACAĞIZ’

Kongrede söz alan Yeni Partili Ertuğrul Yeşildal ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılış sürecine ve genel siyasete dair çarpıcı iddialarda bulundu. 51 yıllık CHP üyeliğini gözyaşlarıyla sonlandırdığını belirten Yeşildal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk’ün kurduğu parti şu anda işgal altındadır. Eğer Yeni Parti kurulmasaydı, CHP’yi seçimlere sokmayacak büyük bir tuzak kurulmuştu. 13 kere seçim kaybeden anlayış şu an partiyi bitirmekle meşgul. Alanya’ya atanan ilçe başkanı, geçmişte partinin liderine küfretmiş, ceza almış ve başka partilere destek vermiş bir isimdir. Atatürk’ün bize emanet ettiği o binayı, CHP’yi mutlaka geri alacağız; hainlere bırakmayacağız."

İL BAŞKANLIĞINDAN DESTEK MESAJI

Yeni Parti Antalya Kurucu İl Başkan Yardımcısı Didem Karagöz de kongrede yaptığı konuşmada Kurucu İl Başkanı Nail Kamacı ve yönetim kurulunun selamlarını iletti. Karagöz, "19 ilçemizin kuruluşunda bizzat görev aldık. Alanya’daki dostlarımızın çabası ve gayreti bizleri son derece mutlu ediyor. Zorlu ve duygusal bir süreçten büyük bir güçle çıktık, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz" dedi.

YENİ PARTİ'YE GEÇEN MECLİS ÜYELERİNE ROZETLERİ TAKILDI

Alanya siyasetinde son dönemde yaşanan hareketliliğin ardından CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen isimler için kongrede özel bir tören düzenlendi. CHP grubundan toplu halde ayrılan 22 belediye meclis üyesi ile çok sayıda partilinin Yeni Parti'ye katılımları resmiyet kazandı. Kongre sahnesinde gerçekleştirilen törenle, partiye yeni katılan üyelere rozetleri ve üyelik belgeleri takdim edildi.

YENİ PARTİ ALANYA İLÇE TEŞKİLATI GÖREV LİSTELERİ

YÖNETİM KURULU (ASİL)

Başkan Bülent Kandemir olmak üzere İrfan Akgün, Ümran Aykut, Bilal Başpınar, Ümit Bayramoğlu, Birkan Ceylan, Ayşe Çakır, Sebahattin Çetin, Metin Deke, Mahmuthan Dolapçı, Beysat Ersoy, Ali Utku Gülen, Münevver Gülten, Abdulhamit Kanak, Mehmet Can Karagöz, Şakir Kızılkaya, Özlem Kösen, Hasan Özlü, Tevfik Sipahioğlu, Derya Şatana, Hanife Taşar, Ayşe Gülperi Toprak, Mustafa Uğuz, Sami Uzun ve Onur Yavuz

YÖNETİM KURULU (YEDEK)

Mustafa Yüksek, Ertan Uğurkutu, Onur Yüksel, Su Gizem Yaman, Jülide Akçaoğlu, Erva Ayşe Aliş, Metin Duman, Osman Aksoy, Ali Deniz Eren, Ekrem Özen, Ayşe Ayan Şen, Ahmet Erdimen, Özlem Özbidak, Emre Yılmaz, Emine Hacıkadıroğlu, Mehmet Örs, Dicle Yeşilyurt, Mehmet Arıcan, Ömer Kapan, Serpil Sarı, Murat Çomak, Ali Görücüler, Yiğit Ulus, Ümit Köse.

İL DELEGELERİ

İrfan Akgün, Osman Aksoy, Fatma Neriman Aras, Abdurrahman Arıkan, Nihat Ateş, Sultan Benlioğlu, Hayati Bora, Birkan Ceylan, Remzi Hürses Ceylan, Mustafa Çetin, Ali Tahir Çıntaş, Sefa Çorbacı, Metin Deke, Kerziban Diker, Mahmuthan Dolapcı, Gülnur Erbudak Ağca, Bayram Ergün, Nevra Giyik, Kemal Göl, Hasan Görgülü, Gülçin Güner, Ali Gürkan, Mevlüt Güven, Emine Hacıkadıroğlu, Bülent Kandemir, Mehmet Can Karagöz, Osman Özcan, Nurhan Özcan, Murat Özçelik, Ekrem Özen, Durmuş Özgen, Rukset Satı, Şevki Süvari, Halime Şenli Bilgin, Ali Takavut, Hanife Taşar, Metin Tatlı, Mustafa Toksöz, Anıl Topak, Dilek Uğur, Cengiz Uğurkutu, Mustafa Uyar, Ali Uysal, Şengül Yeşildal, Haşim Yetkin, Yeliz Yoldaş, Fahri Yüksel.