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Taksi sürücüsü S.U. (26) ve yanındaki arkadaşı E.T. (29), sorgularının ardından Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oba Mahallesi’nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada A4 kâğıdına emdirilmiş 130 içimlik uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine takside bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

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