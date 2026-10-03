Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside, A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucuyla 2 kişi yakalandı.
Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Oba Mahallesi’nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan aramada A4 kâğıdına emdirilmiş 130 içimlik uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine takside bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER
Taksi sürücüsü S.U. (26) ve yanındaki arkadaşı E.T. (29), sorgularının ardından Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Nöbetçi Savcılıkça ifadesi alınan E.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen taksi sürücüsü S.U. serbest bırakıldı.