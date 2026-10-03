Futbol dünyasında yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam eden transferler yeniden gündeme geldi. Listenin zirvesinde Luis Figo’nun Barcelona’dan Real Madrid’e geçişi bulunurken Sol Campbell ve Neymar’ın kariyerlerindeki öne çıkan kulüp değişiklikleri de ilk sıralarda yer aldı.

LİSTENİN KAYNAĞI YAPAY ZEKÂ DEĞİL

Yeni Alanya’nın yaptığı kaynak kontrolünde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. İnternette “ChatGPT’nin hazırladığı 30 transfer” şeklinde yeniden dolaşıma giren sıralamanın ilk 30 basamağı, FourFourTwo’nun 17 Ekim 2023’te Greg Lea imzasıyla yayımladığı “The most shocking football transfers ever” başlıklı çalışmayla örtüşüyor. FourFourTwo’nun orijinal içeriği ise 30 değil, 32 transferden oluşuyor.

Aynı sıralamanın Türkiye’de de yeni olmadığı görülüyor. Kasım 2024’te yayımlanan bir haberde liste doğrudan FourFourTwo’ya atfedilmiş ve yine Türkiye’de forma giyen dört futbolcu öne çıkarılmıştı. Bu nedenle sıralamayı yeni hazırlanmış bir yapay zekâ araştırması olarak değerlendirmek yerine, daha önce yayımlanmış editoryal bir liste olarak ele almak gerekiyor.

TÜRKİYE’DEN DÖRT TANIDIK İSİM LİSTEDE

Listede Süper Lig bağlantısı bulunan dört futbolcu Robinho, Robin van Persie, Jay-Jay Okocha ve Samuel Eto’o. Ancak bu oyuncuların sıralamaya girmesine neden olan transferler Türkiye’ye yaptıkları transferler değil. Dört isim, kariyerlerinin başka dönemlerinde gerçekleşen önemli kulüp değişiklikleriyle listeye dahil edildi.

Robinho, Real Madrid’den Manchester City’ye 2008’de yaptığı transferle 13’üncü sırada bulunuyor. Brezilyalı futbolcu daha sonraki yıllarda Türkiye’de Sivasspor ve Başakşehir formalarını giydi. FourFourTwo, Manchester City’nin Robinho transferini kulübün Avrupa futbolunda yeni bir döneme girişinin simge hamlelerinden biri olarak değerlendiriyor.

Listenin 18’inci basamağındaki Robin van Persie ise Arsenal’den Manchester United’a 2012’de yaptığı transferle yer alıyor. Hollandalı golcü Manchester United kariyerinin ardından 2015’te Fenerbahçe’ye transfer olmuş, böylece Türkiye’de de forma giymişti.

Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Jay-Jay Okocha, Paris Saint-Germain’den Bolton Wanderers’a geçişiyle 28’inci sırada. Samuel Eto’o ise Inter’den Rusya’nın Anzhi Makhachkala takımına 2011’de yaptığı transferle 30’uncu basamakta bulunuyor. Kamerunlu yıldız daha sonra Türkiye’de Antalyaspor ve Konyaspor formalarını giydi.

ZİRVEDE FİGO’NUN REAL MADRİD TRANSFERİ VAR

Sıralamanın ilk sırasında Luis Figo’nun 2000 yazında Barcelona’dan ezeli rakibi Real Madrid’e transferi bulunuyor. Real Madrid’in resmi tarihçesi de Portekizli yıldızın 2000 yazında Barcelona’dan geldiğini ve o tarihte kulübün rekor transferi olduğunu kaydediyor. Figo, Real Madrid’de 2000-2005 yılları arasında forma giydi.

İkinci sırada Tottenham’dan Arsenal’e geçen Sol Campbell, üçüncü sırada ise Barcelona’dan Paris Saint-Germain’e transfer olan Neymar yer alıyor. İlk 10; Carlos Tevez-Javier Mascherano ikilisi, Eric Cantona, Roberto Baggio, Kevin Keegan, Luther Blissett, Andy Cole ile Ricky Villa-Ossie Ardiles transferleriyle tamamlanıyor.

Listenin Türkiye açısından öne çıkan yanı, dört yıldızın Süper Lig geçmişine sahip olması. Ancak sıralama güncel Süper Lig transferlerini ölçmüyor ve yapay zekânın yeni oluşturduğu bir araştırma niteliği taşımıyor; temel alınan çalışma FourFourTwo’nun futbol tarihinden seçtiği transferleri değerlendiren editoryal listesine dayanıyor.