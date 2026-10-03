Denizli-Antalya kara yolunun Zeytinköy Mahallesi mevkisinde, bir akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen tanker patlaması paniğe neden oldu. Olay, akşam saat 18.00 sularında gerçekleşti.

Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, istasyonda bulunan iki tankerden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı ve ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen yan tarafta park halinde bulunan diğer tankere de sıçradı.

İTFAİYEDEN KÖPÜKLÜ MÜDAHALE

Çevredeki ihbarlar üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Akaryakıt alevlerine standart müdahale yöntemleri yetersiz kaldığından, ekipler yangına özel köpük sıkarak müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucunda yangın, istasyonun diğer bölümlerine yayılmadan kontrol altına alındı.

HASAR DURUMU VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ

Olayın ardından yapılan hasar tespitinde, patlamanın başladığı tankerin tamamen yandığı, alevlerin sıçradığı ikinci tankerin ise kupa bölümünün kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Akaryakıt istasyonlarındaki aktarım işlemleri, yüksek yanıcılık potansiyeli nedeniyle sıkı güvenlik prosedürleri gerektiriyor; bu tür yangınlarda zamanında yapılan köpüklü müdahale, alevlerin oksijenle temasını keserek olası zincirleme patlamaların önüne geçiyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla resmi inceleme başlatıldı.