Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'nde devam eden öğrenci yurdu inşaatında akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Altyapı çalışmaları sırasında yaşanan göçükte toprak altında kalan İran uyruklu iki işçi, arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 17.45 sularında yerleşke içindeki şantiye alanında gerçekleşti. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, kazı işlemi esnasında kayan toprağın altında kalan 33 yaşındaki Soheyl A. ile 59 yaşındaki Kioumars A. için sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri acilen bölgeye sevk edildi.

İKİ SAATLİK KURTARMA ÇALIŞMASI

Hızlıca şantiye alanına ulaşan arama kurtarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, ilk olarak Soheyl A. göçük altından çıkarıldı. Kurtarma operasyonuna ara vermeden devam eden ekipler, saat 19.15 sıralarında Kioumars A.'yı da bilinci açık bir şekilde toprağın altından çıkarmayı başardı.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İlk müdahaleleri olay yerinde hazır bekleyen sağlık personeli tarafından yapılan yaralı işçiler, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altyapı ve derin kazı gerektiren şantiye alanlarında zemin etüdü ile iş güvenliği tedbirlerinin kritik rolü bu olayla birlikte bir kez daha öne çıkarken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.