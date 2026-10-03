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Alanya’da öz kızına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu sabit görülen S.G. isimli baba, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz ay görülen 5’inci duruşmada tutuklu sanık S.G., Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmada hazır edildi. Mahkemeye mağdur kızın annesi ve mağdur kız katılırken sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen mağdurun annesi ve mağdur, avukatları aracılığıyla sanığın cezalandırılmasını istedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINDA

İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, mağdurun 2020 yılından şikâyet tarihine kadar, 13 yaşından itibaren öz babası olan sanığın defalarca cinsel istismarına maruz kaldığını belirtti. Mütalaada; mağdurun Çocuk İzlem Merkezinde alınan beyanı, müşteki beyanı, ses kaydı ön inceleme tutanağı, mesaj çıktıları, bilirkişi raporu, adli raporlar ve kolluk tutanaklarına atıf yapıldı. Sanığın "Kızımın yatağına giderek yattığım oluyordu, fakat cinsel eylemde bulunmadım. Eşimle sıkıntılı günler yaşadığım için gidip yattığım oluyordu" şeklindeki beyanlarının yanı sıra, dosya kapsamındaki ses kaydı çözümü ve mesajlaşmalardaki olayı destekler nitelikteki konuşmaların bir bütün halinde değerlendirildiği ifade edildi.

Mütalaada, mağdurun 13-14 yaşlarında olduğu 2020 yılı yaz aylarından itibaren Alanya ilçesinde farklı ikametlerde ve tarihlerde sanığın öz kızına karşı zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunu işlediğinin yapılan yargılamada anlaşıldığı belirtilerek, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 103/2, 103/3-c, 43/1, 53/1 ve 63/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.

SANIK: "BEYANLAR YALANDIR"

Sanık S.G. ise mahkemedeki ifadesinde karşı tarafın beyanlarının ve ses kayıtlarının tamamının yalan olduğunu öne sürdü. Ses kayıtlarının üç farklı yerde oluşturulduğunu iddia eden sanık, eşinin kendisini tutuklanmadan önce tehdit ettiğini savunarak öncelikle beraatini, aksi kanaatte ise lehine olan tüm yasal hükümlerin uygulanmasını talep etti.

MAHKEME HEYETİ KARARINI VERDİ

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık S.G.’nin öz kızına karşı zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Heyet, 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi gereğince yapılan değerlendirmede TCK 103/2 uyarınca önce 16 yıl hapis cezası belirledi.

Eylemin TCK 103/3-c maddesinde belirtildiği şekilde sanığın kızı olan mağdura yönelik gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 24 yıla çıkarıldı. Eylemin zincirleme şekilde gerçekleştirildiği anlaşıldığından ceza TCK’nın 43. maddesi gereğince takdiren dörtte bir oranında daha artırıldı ve sanığın 30 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.