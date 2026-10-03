Arjantin hükümeti, ülkeye döviz girişini artırmak amacıyla yüksek tutarlı yatırım yapan yabancılara vatandaşlık hakkı tanıyacak yeni altın pasaport uygulamasını Paris'te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde duyurdu. Ekonomi Bakanı Luis Caputo tarafından açıklanan ve 2026 yılının son çeyreğinde yürürlüğe girmesi beklenen program, doğrudan vatandaşlık imkanı sunuyor.

VATANDAŞLIK İÇİN YATIRIM ŞARTLARI NELER?

Programa başvuru için iki farklı finansal seçenek belirlendi. Adaylar, Arjantin Ulusal Hazinesi'ne 350 bin dolar tutarında geri ödemesiz katkıda bulunabilecek ya da 7 yıl elden çıkarmama şartıyla 800 bin dolarlık devlet tahvili satın alabilecek. New York Times'ın aktardığına göre, programa aile üyeleri de dahil edilebiliyor. Yatırımcının eşi ve 18-25 yaş aralığındaki bekar çocukları için kişi başı 100 bin dolar, 18 yaş altı çocuklar için ise 25 bin dolar ek ödeme talep ediliyor. Dört kişilik bir aile, toplam 500 bin dolarlık geri ödemesiz katkıyla başvuru yapabiliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yetkililer, başvuruların ulusal güvenlik ve finansal şeffaflık kriterleri doğrultusunda sıkı bir incelemeye tabi tutulacağını bildirdi. Kara para aklama ve terörizmin finansmanını önleme kuralları gereği, tüm fon transferlerinin resmi finansal sistem üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu kılındı.

ARJANTİN NEDEN YABANCI SERMAYE ARIYOR?

Uygulamanın temelinde ülkenin içinde bulunduğu dış borç yükü ve doğrudan yabancı yatırımlardaki gerileme yatıyor. Arjantin Hazinesi'nin 2027 yılına kadar ödemesi gereken yaklaşık 22 milyar euro yabancı para cinsinden borcu bulunuyor. OECD'nin 2025 verilerine göre Arjantin 3,134 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekerken, aynı dönemde Brezilya 76,877 milyar dolar ve Meksika 40,871 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yatırım konsorsiyumları, programın hedeflenen başvuru sayısına ulaşması durumunda Arjantin ekonomisine 2,2 milyar euroya kadar ek kaynak sağlayabileceğini öngörüyor.

140 ÜLKEYE VİZESİZ SEYAHAT İMKANI

Ekonomi Bakanı Caputo'nun açıklamasına göre, Arjantin pasaportu; Schengen bölgesi, Çin, Rusya ve Latin Amerika'nın büyük bir kısmı dahil olmak üzere 140'tan fazla ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyor. London School of Economics (LSE) Öğretim Üyesi Prof. Kristin Surak, bu uygulamanın özellikle Güneydoğu Asya ve Arap coğrafyasındaki yatırımcılar açısından ticari ve seyahat sınırlarını genişletebilecek bir fırsat olarak değerlendirildiğini aktardı. Dünya genelinde 60 civarında ülke altın vize adıyla oturum izni verirken, Arjantin'in modeli doğrudan vatandaşlık sunmasıyla farklılaşıyor.