Türkiye'de kırsal bir bölgeden 1 milyon lira ödeyerek müstakil ev satın alan bir Alman vatandaşı, altyapı eksikliği nedeniyle altı aydır susuzluk problemi yaşıyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, mülkü satın aldıktan sonra şebeke suyunun olmadığını fark eden ev sahibi, sorunun çözümü için resmi makamlara başvurdu ancak hukuki gerekliliklere takıldı.

Su idaresi ile yapılan görüşmelerde, bölgeye yeni bir su hattı çekilebilmesi için çevredeki diğer mülk sahiplerinin de onayının gerektiği ortaya çıktı. Ancak Alman vatandaşının evinin bulunduğu alandaki diğer yapıların uzun süredir terk edilmiş olması süreci kilitledi.

7 EV ARASINDA TEK YAŞAYAN O

Bölgede toplam yedi ev bulunduğunu belirten mülk sahibi, diğer altı evin sahiplerine ulaşılamadığını aktardı. Su idaresinin yeni bir altyapı sistemi kurmaya hazır olduğunu ifade eden vatandaş, tüm komşuların onayı alınmadan kurumun yasal olarak işlem yapamadığını ve şu an sadece diğer mülk sahiplerini bulmaya çalıştığını dile getirdi.

KIRSAL BÖLGELERDE ALTYAPI İZNİ NASIL İŞLİYOR?

Kırsal alanlarda gayrimenkul satın alımlarında mevcut altyapının fiziki durumu büyük önem taşıyor. Özellikle köy yerleşimlerinde yeni bir su veya elektrik hattı çekilmesi gerektiğinde, hattın geçeceği güzergahtaki diğer parsel sahiplerinin ortak muvafakatnamesi talep ediliyor. Tapu sahiplerine ulaşılamaması durumunda ise mülk sahipleri altyapı hizmetlerinden aylarca mahrum kalabiliyor.

ORMANLIK ALANDA ZORUNLU ÇÖZÜMLER

Altı aydır şebeke suyu olmadan yaşamını sürdüren Alman vatandaşı, temel ihtiyaçlarını farklı yöntemlerle karşılıyor. Birkaç günde bir yakındaki bir su kaynağından taşıma su getirdiğini belirten ev sahibi, kişisel temizliğini dışarıda yaptığını ve tuvalet ihtiyacı için mecburen çevredeki ormanlık alanı kullandığını ifade etti.