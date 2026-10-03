Türkiye'de binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve kamuoyunun dış politika algısını ölçen son araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Yayımlanan verilere göre, Türk halkının uluslararası arenada müttefik olarak gördüğü ülkeler ile tehdit olarak algıladığı aktörler istatistiksel olarak netleşti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Araştırma sonuçlarına göre, Türk vatandaşlarının en çok güven duyduğu ülke yüzde 56,5 oranıyla Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı sırasıyla yüzde 50,2 ile Japonya, yüzde 48 ile Çin ve yüzde 46,7 ile İtalya takip etti. Rusya ise yüzde 38,4'lük güven oranıyla araştırmanın beşinci sırasında kendisine yer buldu.

TEHDİT ALGISINDA İLK SIRADA KİM BULUNUYOR?

Anketin tehdit olarak algılanan ülkeler bölümünde ilk sırayı yüzde 84 gibi belirgin bir oranla İsrail aldı. İsrail'in ardından yüzde 70,5 ile ABD ikinci sırada konumlandı. Raporda Yunanistan yüzde 66,6 ile dördüncü, Fransa ise yüzde 58,5 oranla beşinci en büyük tehdit olarak değerlendirildi.

SONUÇLAR BÖLGESEL DİNAMİKLERİ NASIL YANSITIYOR?

Ortaya çıkan bu tablo, özellikle Orta Doğu'da son dönemde yaşanan çatışmaların ve tarihsel anlaşmazlıkların toplumun dış politika vizyonuna doğrudan etki ettiğini gösteriyor. İsrail ve ABD'ye yönelik yüksek tehdit algısı, güncel jeopolitik krizlerin kamuoyundaki yansımalarının istatistiksel bir özeti niteliği taşıyor.