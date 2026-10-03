Küresel otomotiv üreticisi Stellantis, Fransa'da bulunan Sochaux, Rennes, Mulhouse ve Poissy tesislerinde sanayi kaynaklı gerekçelerle üretime ara vereceğini duyurdu. Ekim ayı içerisinde gerçekleşecek olan kesintiler, fabrikaların durumuna göre 5 ila 15 gün arasında değişiklik gösterecek.

Açıklamaya göre, Sochaux, Rennes ve Mulhouse fabrikalarındaki duruşun temel nedenini elektrikli araçların uzun menzilli versiyonlarındaki batarya tedarik sorunu oluşturuyor. Şirket yetkilileri, özellikle ticari müşterilerden gelen yüksek talebe karşı parça tedarik kapasitesinin yetersiz kaldığını bildirdi. Bu kapsamda üst segment SUV üretimi yapılan Sochaux'da 23-30

Ekim, Rennes'de 22-30

Ekim, Mulhouse'da ise 15-30

Ekim tarihleri arasında şalter indirilecek.

YENİ YATIRIMLAR VE DÖNÜŞÜM PLANI

Üretim kesintilerine rağmen şirketin uzun vadeli yeniden yapılandırma planları devam ediyor. Haziran ayında duyurulan 1 milyar avroluk yatırım paketinden 400 milyon avro pay alması planlanan Mulhouse tesisinin, 2029'dan itibaren üç yeni modelin montajını üstlenmesi hedefleniyor. Paris bölgesindeki Poissy fabrikasında ise 19-23

Ekim tarihlerinde stok yönetimi ve piyasa talebine uyum amacıyla üretim durdurulacak. Nisan ayında alınan kararla Poissy'deki elektrikli araç üretiminin 2028'e kadar sonlandırılması ve tesisin zamanla geri dönüşüm ile araç dönüştürme merkezine çevrilmesi planlanıyor.

İŞÇİ SENDİKALARINDAN İSTİHDAM ÇAĞRISI

Şirketin üretime ara verme kararı işçi sendikalarının tepkisine yol açtı. CGT sendikası tarafından yapılan açıklamada, üretim hızının düşürülmesi ve kesinti döneminin çalışma koşullarını iyileştirme ile eğitim fırsatlarına dönüştürülmesi talep edildi. Sendika ayrıca, geçici işçiler de dahil olmak üzere mevcut istihdamın korunması gerektiği çağrısında bulundu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNDE TEDARİK SINAVI

Küresel otomotiv pazarında elektrikli araçlara geçiş süreci, parça tedariki ve altyapı uyumu gibi yapısal zorlukları beraberinde getirmeye devam ediyor. Üreticilerin artan tüketici talebine yanıt vermekte zorlanması ve geleneksel montaj hatlarını geri dönüşüm merkezlerine dönüştürme stratejisi, sektördeki tedarik zinciri kırılganlıklarını gözler önüne seriyor.