Rusya'nın Buryatya bölgesinde Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde görevli bir laboratuvar teknisyeninin veba nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine geniş çaplı karantina uygulaması başlatıldı.

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, 28 yaşındaki Darya Shipilova'nın ölümünün ardından Buryatya Valiliği harekete geçti. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ölüm nedeninin veba olduğu doğrulanırken, temaslı olabileceği değerlendirilen toplam 189 kişinin acil olarak izolasyona alındığı bildirdi.

KARANTİNA MERKEZLERİNE DAĞILIM

İzolasyona alınan kişilerin sağlık kuruluşlarına dağılımına ilişkin veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Karantina altındaki 189 kişiden 114'ünün bir hastanede, 63'ünün farklı bir sağlık merkezinde, geriye kalan 12 kişinin ise doğrudan Veba Araştırma Enstitüsü'nde gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

HASTALIĞIN TÜRÜ NEDEN AÇIKLANMADI?

Acil durumu yönetmek amacıyla, Moskova'dan 4 bin 200 kilometre uzaklıktaki İrkutsk şehrine Rusya Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova gönderildi. Üst düzey sağlık yetkililerinin bölgeye intikaline rağmen, hastalığın tam olarak hangi veba türü olduğuna dair henüz resmi bir tıbbi veri paylaşılmadı. Yetkililerin bu konudaki belirsizliği gidermemesi, enfeksiyonun potansiyel risklerine dair kamuoyundaki soru işaretlerini korumasına neden oluyor.